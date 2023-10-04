مشاركة عمانية سينمائية فـي مهرجان البحرين السينمائي

مسقط ـ «الوطن»:

يشارك الفيلم الروائي القصير العماني (رماد) للمخرج سليمان الخليلي في الدورة الثالثة من مهرجان البحرين السينمائي 2023م التي تنطلق فعالياته اليوم الخميس ولغاية يوم الاثنين المقبل، حيث يتنافس 117 فيلما عربيا قصيرا من أصل 476 فيلما تقدمت للمشاركة والتي تضم 4 فئات رئيسية هي: مسابقة الأفلام البحرينية ويتنافس فيها 19 فيلما، ومسابقة الأفلام الروائية القصيرة ويتنافس فيها 76 فيلما، ومسابقة الأفلام الوثائقية التي يتنافس فيها 15 فيلما، ومسابقة أفلام التحريك التي يتنافس فيها 6 أفلام .

وتدورأحداث الفيلم الروائي القصير (رماد) عن عائلة تعيش في إحدى القرى الجبلية في فترة التسعينات، وحينما يتم اكتشاف أن ابنتهم المراهقة غير المتزوجة حامل، العائلة تقرر قتلها، وبدوره الطبيب يسعى إلى إنقاذها لاكتشافه الخطأ الطبي. علما بأن فيلم رماد شارك في المهرجان الدولي للسينما الإسلامية بكازان بجمهورية روسيا الاتحادية خلال شهر سبتمبر الماضي، وقد تم اختياره للمشاركة في مهرجان نواكشوط الدولي السينمائي بموريتانيا المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان بالمغرب خلال شهر أكتوبر الجاري، وكذلك مهرجان القدس السينمائي الدولي بفلسطين نهاية شهر نوفمبر المقبل، ومهرجان الدار البيضاء للفيلم الوثائقي والروائي القصير بالمغرب خلال شهر ديسمبر القادم.

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