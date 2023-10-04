دار الأوبرا السلطانيّة مسقط تستضيف حفلات متنوعة فـي شهر أكتوبر الجاري

مسقط ـ العُمانية: تستضيف دار الأوبرا السلطانية مسقط في شهر أكتوبر الجاري مجموعة من الحفلات والعروض التي أعدّتها ضمن موسمها الجديد (2023- 2024) تشمل حفل إيغور بوتمان وفرقة سداسي راندي بريكر والاحتفاء بيوم المرأة العُمانية وحفل الفنانة ماجدة الرومي وعرض الباليه الأكروباتي (بحيرة البجع).

ويبدأ برنامج شهر أكتوبر بحفل عازفي الجاز العالميين، الروسي إيغور بوتمان، والأميركي راندي بريكر، يرافقهما ستة فنانين موهوبين، ليقدّما حفل الجاز العابر للثقافات الذي تمتزج به آلات الجاز: الساكسفون والتشيللو والبيانو والترومبون وآلات القرع في مزيج من الإيقاعات على مسرح الأوبرا السلطانية مسقط بدار الفنون الموسيقية، يومي 11 و12 أكتوبر الجاري.

واعتادت دار الأوبرا السلطانية مسقط أن تشارك سنويًّا في الاحتفاء الوطني بيوم المرأة العُمانية، في حفل موسيقي يتوّج إنجازات المرأة العُمانية في مجالات الموسيقى، والفن، والمجتمع تكريمًا لها.

ويشمل برنامج الحفل الذي سيقام في 17 أكتوبر الجاري فقرات موسيقيّة متنوّعة، إذ سيستمع الجمهور إلى أنغام عذبة تقدّمها فرقة الأوركسترا النسائية (النور والأمل) للمكفوفات، ومعزوفات للأوركسترا السيمفونية السلطانية العُمانية، كما ستحل الفنانة ماجدة الرومي ضيفة على الحفل لتقدم مجموعة من أغانيها الرائعة.

وتعود سفيرة النوايا الحسنة الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي في 18 من أكتوبر الجاري لجمهورها لتحيي حفلًا غنائيًّا يزخر بالأحاسيس المرهفة والعواطف الدافئة، تصاحبها فيه الأوركسترا والكورال التي ستقدم باقة من أجمل قصائد الحب والإنسانية وحب الوطن، تغنت وتفردت بها بصوتها العذب على مسرح الأوبرا السلطانية مسقط بدار الفنون الموسيقية. وتستضيف دار الأوبرا السلطانيّة مسقط فرقة سيئان الأكروباتية الصينية لتقدم عرض الباليه الأكروباتي (بحيرة البجع) أحد أكثر عروض الموسم تشويقًا وإبهارًا، ويتميز هذا العرض الحائز على الجوائز ببراعة الرقصات وإتقان الأداء، وروعة الموسيقى التي وضعها المؤلف الموسيقي تشايكوفسكي يومي 26 و28 أكتوبر الجاري.