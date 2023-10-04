تقنية الواقع المعزز تنقل زائر معرض الرياض الدولي للكتاب بين عراقة تاريخ سلطنة عمان وازدهار حاضرها

فيما أقيمت ندوة بعنوان «المرأة العمانية.. المنجز والمكانة»

الرياض ـ العمانية: تنقل تقنية الواقع المعزز زائر معرض الرياض الدولي للكتاب في دورته الحالية 2023 بين عراقة تاريخ سلطنة عُمان وازدهار حاضرها من خلال ركن السلطنة والتي تحل ضيف شرف للمعرض. وقال حذيفة بن راشد الفهدي متخصص في تقنية الواقع المعزز (VR) إنه من خلال هذه التقنية يقدم ركن سلطنة عُمان في المعرض رحلة من كتاب تاريخ عمان عبر الزمان من العصور ما قبل التاريخ إلى عصر النهضة المباركة، لينقل زوار المعرض بين الماضي والحاضر، ويحكي عراقة تاريخ سلطنة عُمان وازدهار حاضرها.

وبين أن فكرة هذه التقنية تتمثل في الحقيقة الافتراضية إذ تعمل على محاكاة عالم حقيقي وتمكن المستخدم من الاندماج فيه، مضيفًا أنه يمكن استخدام هذه التقنية في العديد من المجالات منها الرحلات الميدانية الافتراضية للأماكن التاريخية والمعالم الأثرية والسياحة.

وقالت مها بنت راشد وهي زائرة سعودية لركن سلطنة عُمان : إنه من خلال تقنية الواقع المعزز تعرفت على سلطنة عمان تاريخًا وحضارة وحاضرا، مضيفة أن هذه التقنية أخذتها لرحلة إلى العصور القديمة حيث استخراج النحاس وركوب البحر بالسفن الشراعية القديمة.

من جهة أوضح نايف بن طلال آل باجبير وهو زائر سعودي لركن سلطنة عُمان: أن تقنية الواقع المعزز تبرز الثقافة والتاريخ العماني من خلال عرض الأحداث التي شهدتها سلطنة عُمان في العصور القديمة مرورا بمراحل مختلفة وصولا إلى استعراض الأسواق القديمة بصورتها الحالية، مضيفًا أنه شاهد من خلال هذه التقنية عددًا من الأماكن السياحية والمواقع الأثرية.

وأكدت ندوة (المرأة العمانية.. المنجز والمكانة) والمقامة على هامش معرض الرياض الدولي للكتاب على الإرث التاريخي لواقع المرأة العمانية، ودورها في ترسيخ مفاهيم الثقافة وتنميتها، وإسهاماتها في الصناعات والابتكار وتحقيق رؤية عمان 2040. وأبرزت الندوة التي تحدثت فيها كلٌ من المكرمة الدكتورة ريا بنت سالم المنذرية والمكرمة الدكتورة عائشة بنت حمد الدرمكية دور المرأة العُمانية في التعليم، وفي المجالس البرلمانية، وفي التنمية المجتمعية وريادة الأعمال التطوعية، كما طرحت الندوة تطلعات وطموحات المرأة العُمانية.

يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية ويأتي تحت شعار (وجهة ملهمة) في مقر جامعة الملك سعود في مدينة الرياض، ويمتد حتى السابع من أكتوبر الجاري، ويشارك فيه ما يزيد عن 1800 دار نشر من 32 دولة موزعة على أكثر من 800 جناح عرض.