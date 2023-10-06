أحمد أبو زيد لـ "دوت الخليج الفني": محمود يحيى مخرج مجتهد ودؤوب.. وسعيد إن أول فيلم من بطولتي بمشاركة محمد رضوان ورشا سامي (حوار)

القاهرة - محمد ابراهيم - فنان شاب، استطاع أن يظهر موهبته التمثيلية في أكثر من لون في فن التمثيل، بين السينما والمسرح والدراما، ولا يزال يسعى إلى الإبداع أكثر فأكثر في مشواره الفني، يمهد لنجاحه دائما بالعمل والإصرار، هذا الفنان هو أحمد أبو زيد، الذي أمتع جمهوره طوال الأعوام السابقة، وشارك في رمضان 2023 بأعمال درامية لها رسالتها، إلى جانب نجاحها، وها هو يختتم العام بصدى نجاح فيلمه الجديد "اختيار مريم" بمشاركة البطولة مع الفنان محمد رضوان والفنانة رشا سامي، وچانا صلاح؛ لذا حرص "دوت الخليج الفني" على إجراء حوار خاص معه، سوف ننقله لكم في السطور التالية:

البوستر الدعائي والرسمي الخاص بفيلم اختيار مريم

بعد نجاحك في موسم دراما رمضان 2023.. لا زال أحمد أبو زيد محافظا على صدارة التألق أيضا في السينما كما ظهر في "اختيار مريم".. فماهي مقومات أحمد في النجاح في كليهما ؟



مفيش سر لده غير إني بحب اللي بعمله وبخلصله مش أكتر وأظن إن النجاح بالنسبالي هو الصعود فيه واستمراره.



من رشحك للدور في فيلم اختيار مريم؟



في البداية كنت مترشح لدور تاني وبعد ما قريت الورق حبيت دور سيد وطلبت من محمود أنه يعملي أوديشن عليه، فعملت الأوديشن وهو اقتنع، وأسند الدور ليا.

أحمد أبو زيد



ما طبيعة الدور الذي تقدمه خلال العمل؟

أنا بعمل دور سيد ابن جمال اللي بيقوم بيه الفنان محمد رضوان وهو شاب طموح جدا ويسعي لشراء توتوك يبدأ به حياته وحلمه لكن يصطدم بأبوه ويحصل مابينهم خلافات ومفارقات.



حدثنا عن التعاون بينك وبين طاقم عمل الفيلم وخاصة محمد رضوان ورشا سامي وجنا صلاح؟



سعدت واتشرفت بالعمل مع الفنان محمد رضوان جدا وكان فيه كيميا رهيبه ما بينا جعلت المشاهد التي جمعتنا يتحدث عنها جمهور السينما وسعيد إن أول فيلم كان من بطولتي بمشاركة الفنان محمد رضوان والفنانة رشا سامي والفنانه چانا صلاح وخصوصا أن احنا اصدقاء وخريجين نفس الجامعة، جامعة عين شمس.

محمد رضوان وأحمد أبو زيد



حدثنا عن التجربة التي جمعتك بالمخرج محمود يحيي؟



محمود مخرج مجتهد ودؤوب وفنان كبير، أنا سعدت بالعمل معاه وأتمني إني أكررها تاني.



استغرق "اختيار مريم" 4 سنوات في التحضير والتصوير فلماذا أخذ كل هذه المُدة؟

محمود أكثر من واجهته تلك الصعوبات لأنه منتج ومؤلف ومخرج الفيلم ونحن آمنا به لإيمانه بما يقوم به.



- هل الفيلم بيوجه رسالة للمجتمع وخاصة الشباب؟



الفيلم غرضه الأساسي هو المتعة لو المشاهد وصله رسالة من الفيلم فشكرا



- ما هو رأيك في نوعية أفلام الكوميديا السوداء كما في اختيار مريم بالنسبة للجمهور؟



_ هو چونرا حلوة وليها مذاقها الخاص والجمهور بيتفاعل معاها جدا.



- هل دورك في "سيد" ينقل دور الشاب المصري العادي ويوجه رساله له؟ أم له غاية أخرى ؟



دور سيد فيه منه كتير أو ي في المجتمع المصري احنا سلطنا الضوء عليه هو وعائلته في ٢٤ ساعة بس.



- ما هو شعورك بعد حصول الفيلم على 3 جوائز في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط الـ 39 ؟



سعيد جدا بده وخصوصا إن مهرجان إسكندرية السينمائي الدولي من المهرجانات المهمة جدا.

الفنان أحمد أبو زيد



- هل في خطة انتظارك للأعمال القادمة تواجد الأعمال المسرحية ؟



هوقف مسرح الفترة القادمة.



- حدثنا عن الأعمال القادمة لك في السينما والدراما؟



ليا مسلسل اسمه روز وليلي من بطولة نيللي كريم ويسرا تأليف كريس كول وإخراج أدريان شرينجولد.