العالم اليوم - إسرائيل تمتنع عن الهجمات في غزة.. بانتظار المصادقة الرسمية

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 أكتوبر 2025 01:24 مساءً - كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، أن وقف إطلاق النار في غزة لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية مساء اليوم.

ويأتي إعلان مكتب نتنياهو في وقت كانت مصادر قد أعلنت في وقت سابق أن الاتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة دخل حيز التنفيذ عند الساعة 09:00 بتوقيت غرينتش، وهو الموعد الذي كان من المفترض أن يبدأ فيه تنفيذ وقف إطلاق النار.

ورغم تأكيد نتنياهو أن وقف إطلاق النار سينتظر المصادقة النهائية، إلا أن إذاعة الجيش الإسرائيلي كشفت أن "إسرائيل لن تبادر لعمليات هجومية قبل وقف إطلاق النار بشكل رسمي".

وفي نفس الوقت، أفاد مراسلنا بتوقف تحليق الطائرات والمسيّرات الإسرائيلية في أجواء قطاع غزة.

وينتظر أن تصادق الحكومة الإسرائيلية في وقت لاحق الخميس على الاتفاق، ليدخل رسميا حيز التنفيذ.

واتفقت إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطة ترامب، في وقت مبكر الخميس، وهي اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الرهائن الإسرائيليين والمحتجزين الفلسطينيين مما قد يمهد الطريق لإنهاء حرب دامية مستمرة منذ عامين.

وجاء الاتفاق بعد يوم واحد فقط من الذكرى السنوية الثانية للهجوم عبر الحدود الذي شنته حماس والذي أدى إلى الهجوم الإسرائيلي المدمر على غزة.