نيوهيفن ـ العُمانية: تُوفِّيت الشاعرة الأميركية لويز جلوك الحائزة على جائزة نوبل للآداب عن عمر يناهز 80 سنة، حسب ما أعلنت وسائل رسمية مقربة منها، من بينها دار النشر التي كانت تتعامل معها. ونالت غلوك – المتحدرة من نيويورك والتي تُعد من أبرز الشعراء الأميركيين – جائزة نوبل للآداب عام 2020 عن (صوتها الشعري المميّز)، لتصبحَ بذلك المرأة السادسة عشرة التي تفوز بهذه الجائزة الأدبية. ونشرت الكاتبة على مدى أكثر من 50 عامًا، نحو عشرة كتب في الشعر والمقالات والرواية تحمل عنوان (ماريجولد آند روز: ايه فيكشن) صدرت عام 2022 وتتناول حياة توائم مختلفين جدًّا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفاة الشاعرة الأميركية لويز جلوك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الوطن (عمان) وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.