طريقة استخدام العرق سوس للحصول على بشرة صافية بشكل سريع

موعد مباراة الاتحاد ضد التعاون في الدوري السعودي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 01:30 مساءً - تترقب الجماهير مواجهة قوية تجمع بين الاتحاد والتعاون، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن السعودي، في لقاء يحمل طابع “تصحيح المسار” لكلا الفريقين الباحثين عن استعادة التوازن في المراحل الحاسمة من الموسم.

وتُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، حيث يسعى التعاون لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تعزيز موقعه في المربع الذهبي، بينما يطمح الاتحاد للعودة إلى سكة الانتصارات بعد سلسلة من النتائج المتذبذبة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والتعاون

يمكن متابعة اللقاء حصريًا عبر منصة “ثمانية”، الناقل الرسمي لمنافسات الدوري السعودي، حيث تُذاع المباراة عبر قناة ثمانية HD 2

كما يمكن مشاهدة البث المباشر عبر التطبيق الخاص بالمنصة، إلى جانب متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة من خلال التطبيقات الرياضية المختلفة.

موعد مباراة الاتحاد ضد التعاون 

تنطلق صافرة البداية يوم الأربعاء 29 أبريل 2026، في تمام الساعة 7:10 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة 

يدخل التعاون اللقاء وهو في المركز الخامس برصيد 49 نقطة، مدعومًا بنتائجه الإيجابية مؤخرًا، بينما يعاني الاتحاد من تراجع ملحوظ وضعه في المركز السادس برصيد 45 نقطة، ما يزيد من أهمية المواجهة لكلا الطرفين في سباق المراكز المتقدمة.

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

