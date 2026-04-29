يايسلة في ورطة.. قائمة غيابات الأهلي ضد النصر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 29 أبريل 2026 01:30 مساءً - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي  السعودي لخوض اختبار صعب خارج ملعبه أمام النصر، ضمن منافسات الجولة 30 من دوري روشن السعودي، في مواجهة مرتقبة يحتضنها ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض.

ترتيب الأهلي في الدوري السعودي 

يدخل “الراقي” اللقاء بقيادة مدربه ماتياس يايسله وهو في المركز الثالث برصيد 66 نقطة، باحثًا عن نتيجة إيجابية تُقربه أكثر من الصدارة، وتُشعل الصراع مع المتصدر في الجولات الحاسمة، خاصة في ظل المنافسة القوية مع الهلال.

قرارات فنية تضرب قائمة الأهلي امام النصر

رغم أهمية المواجهة، شهدت قائمة الأهلي غيابات مؤثرة بقرارات فنية من الجهاز الفني، حيث تم استبعاد عدد من اللاعبين بهدف تحقيق أفضل توازن تكتيكي أمام قوة النصر الهجومية.

وجاءت أبرز الأسماء المستبعدة:

  1. إنزو ميلوت
  2. ماتيوس جونسالفيس
  3. ماتيو دامس 
  4. ريكاردو ماتياس

ويعكس هذا القرار رغبة يايسله في الاعتماد على عناصر أكثر انسجامًا مع خطته، خاصة في ظل الحاجة للانضباط الدفاعي والسرعة في التحولات لمواجهة خط هجوم العالمي.

مهمة صعبة للأهلي أمام المتصدر

يدرك الأهلي أن المواجهة تمثل فرصة ذهبية لتعطيل النصر وتقليص الفارق النقطي، حيث يتصدر الأخير الترتيب برصيد 76 نقطة، ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية لإحياء آمال المنافسة على اللقب.

 

