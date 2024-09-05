نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجوى كرم تتألق بأحدث ظهور لها (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة نجوى كرم جمهورها بصور لها من الرياض تتألق بإطلالة فورمال أنيقة، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “نجوى” وهي ترتدي بدلة باللون الأخضر الفاتح، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وتركت شعرها منسدلا مما أثار تفاعل وإعجاب عدد كبير من الجمهور معها.

آخر أعمال نجوى كرم

وكان آخر أعمال نجوى كرم هي أغنية كاريزما من ألبوم كاريزما، بالتعاون مع كلمات اليكسي قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادي جيجي، وحققت 3 ملايين مشاهدة، وايضا اغنية يلعن البعد، ظهرت نجوى في البرومو التشويقي للأغنية، وهي واقفة أمام المرآة وتكتب عليها بأحمر الشفاه، والأغنية من كلمات وألحان إيفان نصّوح، وتوزيع هادي شرارة، والكليب من إخراج كرم نقولا كرم.

كلمات أغنية يلعن البعد

متوعد ضمك ضمة كسر فيها ضلوعك

اقطع أنفاسك تا بكيك وشوف دموعك

حتى تتعلم شو يعني منك تحرمني يي

وتحرم تبعد عن حضني وتتطول برجوعك

يلعن البعد

يلعن الجفا

وفراق البيهد الحيل

عـ بعدك أنا ببقى مش أنا

وبحس بخنقة وبويل

أنا ما بهدد لما بشتاق بقول وبفعل

اوعك شي مرة تبعد عني وتجربني يي

بيقتلني غيابك وحياتك أنا ما بتحمل

يلعن البعد

يلعن الجفا

وفراق البيهد الحيل

عـ بعدك أنا ببقى مش أنا

وبحس بخنقة وبويل

نبذة عن الفنانة نجوى كرم

نجوى كرم (26 فبراير 1966)، مغنية لبنانية، تعتبر من أكثر الفنانات شعبية وجماهيرية في الوطن العربي. ولدت في قضاء زحلة لعائلة مارونية. بدأت حياتها كمدرسة وانطلقت في الغناء في فترة ثمانينات القرن العشرين. في عام 1985 شاركت في برنامج «ليالي لبنان» وحصلت على الميدالية الذهبية. أطلقت في عام 1989 أول ألبوم لها بعنوان «يا حبايب»، ثم أصدرت ألبومها الثاني «شمس الغنية» عام 1992 الذي حقق نجاحا كبيرًا، وأطلقت في السنوات التالية عدة ألبومات أخرى بمعدل ألبوم في السنة الواحدة. أطلق الإعلامي اللبناني جورج إبراهيم الخوري عليها لقب شمس الأغنية اللبنانية.

في عام 2011 شاركت نجوى كرم في برنامج أرابز غوت تالنت كأحد أعضاء لجنة التحكيم، وتوالى ظهورها منذ ذلك الحين في جميع المواسم الستة للبرنامج. في عام 2017 صنفت مجلة فوربس الشرق الأوسط نجوى كرم في المرتبة الخامسة على قائمة أفضل 100 شخصية عربية مع أكثر من 26 مليون متابع على وسائل التواصل الاجتماعي. في عام 2018 أدرجت مجلة كوزموبوليتان نجوى كرم في قائمتها لأكثر 15 امرأة إلهامًا في الشرق الأوسط، كما حلت في المركز الحادي عشر في القائمة التي نشرتها مجلة فوربس في عام 2018 لأفضل 10 نجمات عربيات على المسرح العالمي.

صعدت كرم إلى النجومية طوال التسعينيات ونالت لقب شمس الغنية من ألبومها الذي يحمل نفس الاسم. من أنجح ألبوماتها في التسعينات: (نجمة حب) و(ما بسمحلك) و(مغرومة) و(روح روحي). في عام 2000 أصبح الألبوم العاشر لنجوى (عيون قلبي) الألبوم الأكثر مبيعًا لها. في عام 2001 بيع من ألبومها (ندمانة) ملايين النسخ في جميع أنحاء العالم وحازت على جائزة الموريكس الذهبية لأفضل فنان عربي وجوائز من شركة روتانا للتسجيلات بما في ذلك فنان العام وألبوم العام والألبوم الأكثر مبيعًا لهذا العام. بحلول الوقت الذي صدر فيه ألبومها (سهرني) في عام 2003 كانت قد أثبتت نفسها كواحدة من أبرز المطربين اللبنانيين وكأيقونة لموسيقى البوب في الشرق الأوسط. استمر نجاح نجوى كرم بألبوماتها (هيدا حكي)، (عم بمزح معاك)، (خليني شوفك). تعاونت نجوى بشكل متكرر مع الموسيقي والملحن ملحم بركات ومع المطرب وديع الصافي في ديو صدر عام 2004 بعنوان (وكبرنا) الذي نال استحسان النقاد. في عام 2011 تعاونت نجوى مع شركة سوني للترفيه [الإنجليزية] وشركة روتانا لإنتاج أول فيديو موسيقي ثلاثي الأبعاد في العالم العربي لأغنيتها (ما في نوم) من ألبوم (هالليلة ما في نوم). في عام 2012 سارت نجوى على السجادة الحمراء في مهرجان كان السينمائي الخامس والستين وأصدرت منذ ذلك الحين أغنيات فردية ومقاطع فيديو موسيقية لاقت استحسانًا كبيرًا، بالإضافة إلى أحدث ألبوماتها بعنوان (مني إلك) عام 2017