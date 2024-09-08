نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 جوائز لوفاء عامر عن دورها في "حق عرب" و"جودر" (صور) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت الفنانة وفاء عامر في تحقيق إنجاز فني جديد في مشوارها الفني، عن دوريها في مسلسل "حق عرب"، "جودر"، حيث حصلت على نصيب الأسد من الجوائز في العديد من المهرجانات الفنية،حيث حصلت على جائزة أفضل ممثلة دراما في رمضان 2024 من مهرجان دير جيست، وجائزتين كأفضل ممثلة من مهرجان همسة عن دوريها في "حق عرب"، ''جودر''.



ولفتت وفاء عامر الأنظار بأدائها المتميز الذي نال استحسان الجمهور والنقاد، ويعتبر "حق عرب" من أبرز الأعمال الدرامية التي تم عرضها هذا العام، وجسدت خلال أحداثه شخصية أظهرت موهبتها التمثيلية العالية، مما جعلها تستحق هذه الجوائز عن جدارة.

ابطال مسلسل حق عرب

مسلسل "حق عرب" بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، سلوى عثمان، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، وتأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق، وإنتاج شركة سينرجي.