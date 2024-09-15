مهرجان الفضائيات العربية يكرم مي عمر

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رياض - احمد صلاح - أعربت الفنانة المصرية مي عمر، عن سعادتها بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة من مهرجان الفضائيات العربية، عن دورها في مسلسل «نعمة الأفوكاتو»، الذي تم عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2024، حقق نجاحا كبيرا خلال فترة عرضه.



ونشرت مي عمر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مجموعة صور من المهرجان، وعلقت: «شكرا مهرجان الفضائيات العربية، جائزة الأبداع و التميز، أفضل ممثلة عن مسلسل نعمة الأفوكاتو».



ومسلسل نعمة الأفوكاتو بطولة الفنانة مي عمر، من الأعمال ذات الـ 15 حلقة فقط، وعرض المسلسل خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، ويدور في إطار درامي، حيث تعمل المحامية الشابة نعمة والتي تجسد دورها مي عمر، على مساندة زوجها الفاشل لينجح في حياته والذي يجسد دوره الفنان أحمد زاهر، لكن حياتها تنقلب رأسًا على عقب بعد اكتشافها خيانته لها، وتحاول الانتقام منه .