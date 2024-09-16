جوهرة تبرز جمالها وأنوثتها بفستان جريء

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 06:31 صباحاً - تحرص الراقصة الروسية، إيكاترينا، الشهيرة بـ جوهرة، على مشاركة متابعيها أحدث إطلالاتها، وأدق تفاصيل حياتها؛، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وبدت جوهرة بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان مكشوف بالاحمر الناري صمم من قماش التل، واختارت ترك خصلات شعرها منسدلة بحرية فوق كتفيها، ووضعت مكياجًا جذابًا متناغمًا مع لون بشرتها.

وتحرص الراقصة جوهرة على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.