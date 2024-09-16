الأوبرا تحتفى بالموسيقار جمال سلامة على المسرح الكبير

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 16 سبتمبر 2024 11:29 صباحاً - في إطار مشروع وزارة الثقافة المصرية لتخليد أسماء المبدعين ورموز الفن المصري، احتفت دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد، بإبداعات الموسيقار الراحل جمال سلامة، الذي يُعدى أحد أعمدة الموسيقى العربية، بحفل احيته الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى، بمصاحبة نخبة من نجوم الأوبرا "صابرين النجيلي، أميرة أحمد، فرح الموجي، حنان عصام، نهى حافظ، ياسر سليمان، أحمد عفت، ووليد حيدر". وذلك على مسرح الأوبرا الكبير.

حيث أحيوا أعمال سلامة الخالدة بمشاركة صوليست البيانو الفنان حمادة النجار، الذى أضفى بعزفه إحساساً عميقاً على المقطوعات الموسيقية، وشمل برنامج الحفل مجموعة من أبرز ألحان جمال سلامة التي ارتبطت بوجدان المستمع العربى، منها "اتقدم، بحبك، أمى، واحشنىبصحيح، وخاصمنى يازمانى، ياللى عاش حبك يعلم، المدن، فنجان القهوة، يا ليالى، قال جاني بعد يومين، وساعات ساعات، منيش خاين، تعيشى يامصر، مشوار طويل، لا يا قلبى، عيناك ليال صيفية، ميدلى جمال سلامة"، ومن المقطوعات العاطفية والروحانية "محمد يا رسول الله، لا إله إلا الله، أحكي يا شهرزاد"، بجانب عمل "وردى وردي" اداء ساندرا عماد، كما أبدعت الفرقة في تقديم موسيقى مسلسل "الحب وأشياء أخرى" التي كانت من أبرز معزوفات الثمانينات.

وجاء الاحتفاء بجمال سلامة، تأكيداً على مكانته البارزة في تاريخ الموسيقى المصرية والعربية، كونه قدم أعمالاً لأبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، مثل صباح، سميرة سعيد، ماجدة الرومي، ياسمين الخيام وغيرهم.