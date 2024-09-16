انت الأن تتابع خبر معاذ العمري يفاجئ ديانا كرزون الإحتفال بعيد زواجهما والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - فاجأ الزميل الإعلامي معاذ العمري، زوجته الفنانة ديانا كرزون الاحتفال بالذكرى الرابعة لزواجهما، الذي يصادف 14 أيلول 2024.



وشاركت ديانا عبر حسابها على "إنستغرام" مقطع فيديو يُظهر المكان الرومانسي الذي اصطحبها إليه معاذ، حيث زين المكان بالورود والشموع، ليخلق أجواء مليئة بالحب والدفء.

وفي الفيديو، عبّر معاذ عن مشاعره قائلاً: "أحاول أن أحقق لكِ كل ما تستحقينه من حب وفرح وسعادة، كل نفس أتنفسه نحوك يأتي من القلب، وأسعى دائماً لجعلك سعيدة". وردت ديانا على المفاجأة بقولها: "أحلى مفاجأة في حياتي.. أنا جداً مبسوطة وسعيدة" .