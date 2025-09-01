وزير الثقافة يشهد العرض المسرحي “حواديت” بمركز الإبداع الفني ويشيد بأداء المواهب الشابة

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، والأستاذ طارق نور، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مساء أمس الأحد، العرض المسرحي “حواديت” من إخراج الفنان الكبير خالد جلال، وذلك على مسرح مركز الإبداع الفني بأرض الأوبرا المصرية، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة وقيادات الشركة المتحدة والإعلاميين،من بينهم: الأستاذ سمير يوسف، الرئيس التنفيذي للشبكات التليفزيونية، الإعلامي أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والأستاذ أحمد سعيد، رئيس مجلس إدارة قناة القاهرة والناس.

وأكد وزير الثقافة أن العرض يعكس رؤية فنية متميزة تعتمد على دعم المواهب الشابة وصقل قدراتهم الإبداعية، مشيدًا بالدور الذي يقوم به المخرج خالد جلال من خلال مركز الإبداع الفني في تخريج أجيال جديدة من المبدعين القادرين على إثراء الحركة المسرحية والفنية في مصر.

وأعرب المخرج خالد جلال عن سعادته بحضور وزير الثقافة وقيادات الشركة المتحدة وعدد من الشخصيات العامة، واصفًا الأمسية بأنها “ليلة استثنائية ممتلئة بالطاقة الإيجابية”، مؤكدًا أن رعاية ودعم الحضور لمثل هذه الأعمال يعكس تقديرًا حقيقيًا للفن والمواهب الشابة.

شهد العرض حضور عدد من الشخصيات العامة والإعلامية والفنية، من بينهم: ميلاد أبي رعد، الإعلامية كريمة عوض، الدكتور أحمد المصري، الفنان ياسر الطوبجي، الفنان سامي الشيخ، الفنان زياد زعتر.

ويُذكر أن “حواديت” هو عرض تخرج الدفعة الثالثة “دفعة علي فايز” من استوديو المواهب بمركز الإبداع الفني التابع لصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة، من صياغة وإخراج خالد جلال، وإنتاج مركز الإبداع الفني برئاسة المعماري حمدي السطوحي