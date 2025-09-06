نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد بحر يكشف مفاجأة.. أغنية بحار كانت لمحمد منير وزحمة المترو قصة حقيقية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المطرب أحمد بحر عضو فريق بلاك تيما لأول مرة أن أغنية بحار التي اشتهر بها الفريق في بداياته كانت مكتوبة للفنان محمد منير

وأكد بحر خلال لقاءه في برنامج كوبليه مع الإعلامي أحمد عز الدين عبر منصة لقطات أن مؤلف أغنية بحار وهو الشاعر نبيل خلف تحمس لهم في بداياتهم وعرض عليهم أغنية بحار قبل أن يعرضها على محمد منير كما كان مخطط لها مع ملحن الأغنية وليد سعد والذي استغرب الأمر في البداية ولكن سرعان ما تمسك بها فريق بلاك تيما وقدموها في ألبومهم الأول عام ٢٠١٠

كما عبر أحمد بحر عن حبه الشديد للنجم محمد منير وقال "محمد منير ده ضهرنا وأبونا الروحي وكان متحمس لنا في البدايات لدرجة إنه وقعلنا على غلاف الألبوم الثاني واحنا بنتعلم منه وبعشق ألبوم شبابيك له لدرجة إني بغير منه"

تصريحات أحمد بحر:

وكشف أحمد بحر أيضا خلال لقاءه في كوبليه أن أغنية زحمة المترو قصة حقيقية تعرض لها بعد لحظة إعجاب متبادل بإحدى الفتيات في محطة مترو جمال عبد الناصر وكتبها الشاعر رامي يحيى بعد أن حكى له بحر الموقف وكانت من أنجح أغاني بلاك تيما.

تحدث أحمد بحر عضو بلاك تيما في كوبليه عن كواليس نجاح أغاني الفريق ابتداء من ألبوم بحار حتى أغنيتهم الأخيرة دوجو دامو مثل أغنية إنسان أيضا

نبذة عن بلاك تيما

يذكر أنه تأسست بلاك تيما على يد ثلاثة فنانين من أصول نوبية، هم: أمير صلاح الدين، أحمد بحر، ومحمد عبده، حيث جمعهم الشغف بالموسيقى الأفريقية والبحث عن تقديم تجربة غنائية جديدة تعكس هويتهم الثقافية، مع تقديم رسالة فنية تُخاطب مختلف فئات المجتمع.