نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيمان كمال تكتب: "عيد ميلاد سعيد" في افتتاح الجونة 8.. و12 فيلم عالمي من كان وبرلين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع الاختيار على فيلم "عيد ميلاد سعيد" للمخرجة سارة جوهر لافتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي، المقرر انعقادها من 16 إلى 24 أكتوبر، الفيلم من تأليف سارة جوهر ومحمد دياب، وبطولة نيللي كريم، حنان مطاوع والطفلة ضحى رمضان.

الفيلم عن "توحة" التي تعمل في منزل أسرة ثرية وتبني علاقة إنسانية عميقة مع ابنة أصحاب المنزل، وقالت المخرجة سارة جوهر تعليقًا على الاختيار: "إنه لشرف كبير أن يتم اختيار فيلمي الروائي الأول ليكون فيلم افتتاح الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي. أشعر بامتنان عميق للمهرجان على هذا التقدير، وعلى التزامه الدائم بدعم صناع السينما.

اما ماريان خوري المديرة الفنية للمهرجان قالت أنها المرة الثانية في تاريخ المهرجان يتم اختيار فيلم مصري طويل في الافتتاح، وأن السرد المؤثر للفيلم حول الطبقات الاجتماعية وروابط الإنسانية، من خلال عيون طفلة بريئة، يجعله خيارًا مثاليًا للافتتاح.."



12 فيلما من سعفة كان..إلى الدب الذهبي في برلين



وإلى جانب فيلم الافتتاح تم الإعلان عن 12 فيلما ضمن عروض المهرجان هذا العام، أغلبها استطاع حصد جوائز من مهرجانات عالمية مثل كان وبرلين ومهرجانات عالمية أخرى.



ضمن العروض الفيلم الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان "حادث بسيط"، للمخرج الإيراني جعفر بناهي.

يروي العمل حكاية رجل يظن أنه وجد السجّان الذي عذّبه في الماضي بعد خلاف حول أجره، فيسعى للانتقام ويحتجزه في الصحراء محاولًا دفنه حيًا. لكن مع تصاعد الأحداث يتساءل المشاهد: هل وقع فعلًا على الجاني الحقيقي أم أن الضحية بريئة هذه المرة؟.

ويشارك أيضا "قيمة عاطفية" الحائز على الجائزة الكبرى في مهرجان كان. العمل من توقيع المخرج النرويجي يواكيم ترير.

الفيلم يغوص في إرث الحرب العالمية الثانية والنازية، من خلال مخرج يسعى إلى استعادة مكانته في عالم السينما عبر إعادة سرد مأساة شخصية عاشتها والدته.

ويبرز الفيلم النرويجي "أحلام – جنس حب" الذي حصد هذا العام الدب الذهبي وجائزة النقاد الدولية (فيبريسي) في مهرجان برلين السينمائي.



الفيلم، من إخراج داغ يوهان هوغيرود، يستكشف تعقيدات العلاقات الإنسانية عبر قصة فتاة تعيش تجربة حبها الأولى، وتقرر أن توثق مشاعرها وما تمر به من خلال الكتابة.

ويُعرض فيلم "القمر الأزرق" للمخرج الأميركي ريتشارد لينكليتر، وقد نال الممثل أندرو سكوت جائزة الدب الفضي في برلين عن أفضل أداء مساعد.

تدور الأحداث في ليلة واحدة من عام 1943، حيث يتتبع الفيلم كاتب الأغاني الشهير لورينز هارت وهو يواجه ماضيه وحاضره معًا، بالتزامن مع افتتاح المسرحية الموسيقية الشهيرة "أوكلاهوما" التي كتبها شريكه السابق ريتشارد رودجرز

أُفضل أن أفقد صوابي في البرية.. كما يعرض في المهرجان الوثائقي "أفضل أن أفقد صوابي في البرية" للمخرج ميرو ريمو، وحصد جائزة الكرة البلورية في مهرجان كارلوفي فاري السينمائي الدولي.

الفيلم يرصد التجربة الفريدة لتوأمين متطابقين يعيشان في عزلة بجبال شومافا، حيث تتقاطع تفاصيل حياتهما اليومية البسيطة مع توترات العلاقة بينهما، في مسار يحمل دلالات الانفصال والمصالحة.

وضمن عروض الجونة السينمائي "البعث" الحائز على جائزة خاصة في مهرجان كان السينمائي، الفيلم هو دراما وخيال علمي للمخرج بي غان.



تدور أحداثه في مستقبل يفقد فيه معظم البشر قدرتهم على الحلم، إلى أن تكتشف امرأة وجود كائن وحيد ما زال يتمتع بهذه القدرة.

و "صوت السقوط" للمخرجة ماشا شيلينسكي، وهو العمل الذي حصد جائزة لجنة التحكيم في مهرجان كان.

الفيلم يتنقل بين أربع حكايات لفتاة من كل جيل، تفصل بينهن مئة عام، لكن يجمعهن المكان ذاته: المزرعة العائلية التي شهدت سنوات شبابهن، ومع مرور الزمن وتبدل ملامح البيت.



ويشارك أيضا فيلم "شاعر" بعد حصوله على جائزة لجنة التحكيم في مسابقة نظرة ما بمهرجان كان، من إخراج سيمون ميسا سوتو.



يطرح العمل حكاية شاعر يتقدم في العمر وتطارده اضطراباته النفسية، قبل أن يجد معنى جديدا لحياته حين يقرر مساعدة فتاة مراهقة على اكتشاف موهبتها الشعرية.

ومن جائزة أفضل فيلم أول في برلين إلى الجونة السينمائي يعرض فيلم "الشيطان يدخن: ويخزن أعواد الثقاب المحترقة في العلبة ذاتها" للمخرج إرنيستو مارتينيز بوشيو، الفيلم إنتاج مكسيكي إسباني مشترك. وتدور الأحداث حول خمسة أشقاء يعيشون مع جدتهم المريضة.

وفيلم "دائما" للمخرج دمينغ تشين الفائز بـ جائزة دوكس الكبرىمن مهرجان كوبنهاجن للأفلام الوثائقية.



ويروي قصة الطفل الشاعر يوبين البالغ ثماني سنوات، والذي يعيش في أعماق الجبال الخضراء بمقاطعة هونان في جنوب الصين.

وبعد مشاركته في العروض الخاصة في مهرجان كان السينمائي، يعرض فيلم "أورويل: 2+2=5".من إخراج المخرج راؤول بيك.

يتناول الفيلم السيرة الفكرية والأدبية للكاتب البريطاني جورج أورويل، ويركز على مسيرته ورؤيته السياسية، وخاصة الأفكار المستخلصة من روايته الشهيرة 1984. يروي الفيلم حياة أورويل بصوت الممثل داميان لويس الذي يجسد شخصيته.

يعرض أيضا فيلم "لاجل آدم" من إخراج لورا واندل، عرض العمل لاول مرة في افتتاح أسبوع النقاد بمهرجان كان السينمائي.



تدور قصته حول طفل في الرابعة من عمره ينقل إلى المستشفى بسبب سوء تغذية. وبينما تفرض القوانين قيودا صارمة على الزيارة، تقرر رئيسة الممرضات ان تسمح لوالدته بالبقاء إلى جواره.