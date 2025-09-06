نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الوكيل».. كل ما تريد معرفته عن الحكاية الخامسة من مسلسل ما تراه ليس كما يبد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتشوق الجمهور لمشاهدة أولى حلقات حكاية الوكيل، والتي تعد خامس حكايات مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، والذي من المقرر ان تنطلق اليوم.

أحداث حكاية الوكيل

تدور أحداث الوكيل حول الحد الفاصل بين العالم الواقعي والعالم الافتراضي، وتكشف ما وراء كواليس الصورة اللامعة على مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال مطاردة مشوقة بين شخصية يحيى والوكيل.

موعد عرض حكاية «الوكيل»

ومن المقرر عرض حكاية «الوكيل» اليوم في تمام الساعة 7 مساء، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 7 صباحًا والإعادة الثانية في تمام الساعة 4.30 مساء.

أبطال حكاية الوكيل

وتضم حكاية الوكيل بطولة مراد مكرم، محسن محيي الدين، أحمد فهيم، محمد طعيمة، بسنت النبراوي، إسلام خالد، نورا عبدالرحمن، تامر فرج، وأميرة الشريف، تأليف محمد الدسوقي رشدي، وإخراج محمود زهران، وإنتاج كريم أبوذكري.

شخصيات حكاية الوكيل

ويقدم أبطال حكاية الوكيل نماذج من قريبة من الواقع، وشخصيات موجودة بيننا في المجتمع وخاصة في عالم السوشيال ميديا.

مراد مكرم (الوكيل)

أحمد فهيم (منشاوي)

تامر فرج (جابر جبر)

نورا عبدالرحمن (نورا)

إسلام خالد (منتصر)

أميرة الشريف (ورد)

بسنت النبراوي (زوزة)

محمد طعيمة (جلال)

محسن محي الدين (يحيي)

أحمد عثمان (الشيخ سالم)

حكايات ما تراه ليس كما يبدو

ويذكر ان مسلسل ما تراه ليس كما يبدو، من إنتاج كريم أبو ذكرى، ومكون من 35 حلقة، مقسمة على 7 حكايات، كل حكاية منها من 5 حلقات فقط، والحكايات هي: فلاش باك، بتوقيت 2028، Just you، هند، ديجافو، نور مكسور، والوكيل.