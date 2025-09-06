نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 21 سبتمبر.. انطلاق أولى حلقات مسلسل وتر حساس 2 على يانغو بلاي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصفحه الرسميه لمنصة يانغو بلاي عن موعد انطلاق أولى حلقات مسلسل وتر حساس 2 بطولة غادة عادل.

موعد انطلاق أولى حلقات مسلسل وتر حساس 2

ومن المقرر انطلاق أولى حلقات مسلسل وتر حساس 2 على يانغو بلاي، ابتداءًا من يوم 21 سبتمبر.

قصة مسلسل "وتر حساس 2"

تدور أحداثه ضمن إطار درامي حول قضايا اجتماعية متنوعة، كما حدث في الموسم الأول مثل الخيانة الزوجية والصداقات والعلاقات المعقدة، ويستكمل العمل في موسمه الجديد كشف الخيوط المعقدة للعلاقات الإنسانية، ومواجهة بين الحب والانتقام على مدار 45 حلقة.

ابطال مسلسل "وتر حساس 2"

مسلسل وتر حساس من إنتاج المتحدة استوديوزويعرض على قناة on، ويشهد الجزء الثاني مشاركة عدد من الفنانين الجدد الذين لم يظهروا في الجزء الأول لتجسد الشخصيات الجديدة المضافة على الأحداث، وأبرزهم غادة عادل، رانيا منصور، نبيل عيسى، كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، إلهام وجدى وذلك بجانب نجوم الجزء الأول من العمل.

تفاصيل الجزء الأول

وعرض الموسم الأول من مسلسل وتر حساس نهاية أكتوبر الماضي على منصة يانغو بلاي، والمسلسل دارت أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي، وقدمت صبا مبارك خلاله شخصية سلمى وهي دكتورة تجميل، تواجه تحديات كبيرة في حياتها، حيث يتوفى زوجها في حادث، فيما تحاول التغلب على سر قديم من ماضيها، ثم تتورط في علاقة عاطفية تواجه بسببها العديد من الأزمات.

آخر أعمال غادة عادل

وكانت قد أطلت غادة عادل على جمهورها في رمضان الماضي من خلال مسلسل المداح 5، والذي دارت أحداثه في إطار رعب تشويقي، وتناول العمل قصة صابر المداح والذي يقدم شخصيته حماده هلال، ويدخل في صراعات دائمة مع الجن، من أجل التغلب عليهم والتخلص من شرورهم التي تهدده وتهدد أهله، فيما شهد الجزء الخامس العديد من المفاجآت.