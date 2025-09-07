نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نور إيهاب ويوسف عمر يبدآن تصوير حكاية جديدة في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ الممثلان الصاعدان نور إيهاب ويوسف عمر تصوير حكاية جديدة من بطولتهما في مسلسل ما تراه ليس كما يبدو والمسلسل يٌعرض حاليًا على قنوات دي إم سي بالتوازي مع منصة Watch It محققًا أعلى نسبة مشاهدة. من إنتاج K- Media وإخراج محمود زهران.

أحدث أعمال نور إيهاب التلفزيونية كان مسلسل 6 شهور الذي شاركت في بطولته مع النجم الصاعد نور النبوي، وحقق نسبة مشاهدة عالية على منصة Watch It وقت عرضه في نوفمبر 2024.

وقد سبقه دورها في مسلسل الحشاشين الذي نافس بقوة في موسم رمضان 2024 كأضخم الإنتاجات الدرامية المصرية بمشاركة نجوم كبار مثل كريم عبد العزيز، أحمد عيد وفتحي عبد الوهاب، كما شاركت في نفس الموسم ببطولة مسلسل صدفة أمام ريهام حجاج، وسينمائيًا شاركت في جزئي فيلم الحريفة مع نور النبوي.



آخر أعمال يوسف عمر:

أما يوسف عمر فقد حقق نجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني 2024 ببطولة مسلسل شباب امرأة أمام غادة عبد الرازق، ومسلسل كامل العدد الجزء الثالث أمام دينا الشربيني وشريف سلامة، وشارع الأعشى أمام مجموعة من نجوم الوطن العربي، وسينمائيًا بطولة فيلم مين يصدق للمخرجة زينة عبد الباقي.

ومن الأعمال المنتظر عرضها لـ نور إيهاب، مسلسل للعدالة وجه آخر الذي تشارك في بطولته أمام النجم ياسر جلال.

والمسلسل مكون من 15 حلقة ويدور في إطار اجتماعي تشويقي حول شخصية مذيع تليفزيوني يفتح ملفًا شائكًا يخص تجارة وبيع الأعضاء البشرية، والمسلسل من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ويشارك في بطولته أيضًا أروى جودة ومحمد علاء جامايكا.وفي السينما تنتظر نور فيلم الساعة 7 الذي تجسد دور البطولة فيه مع محمد الشرنوبي.



أما أعمال يوسف السينمائية المنتظرة، فيلم الأكشن فرقة الموت الذي تدور أحداثه في إطار حركة تشويقي، حيث يتم اختيار ضابط ليقوم بعمل فرقة للقضاء على سطوة ونفوذ خُط الصعيد، بطولة أحمد عز وآسر ياسين ومنة شلبي.