نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة كيرات في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة كيرات في المباراة التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "ألماتي المركزي"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وكيرات في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام كيرات في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: راؤول أسينسيو، دافيد ألابا، دين هاوسن، فران جارسيا.

خط الوسط: داني سيبايوس، أوريلين تشواميني، أردا جولر.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، فرانكو ماستانتونو.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد كيرات في دوري أبطال أوروبا

تذاع مباراة ريال مدريد ضد كيرات مساء اليوم الثلاثاء، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني أحمد البلوشي.