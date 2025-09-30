نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر مجانًا دون تقطيع--ريال مدريد يصطدم بكيرات ألماتي في دوري أبطال أوروبا 2025 في المقال التالي

الميرنغي يبحث عن انتصار جديد أمام بطل كازاخستان الطموح

تتجه أنظار جماهير كرة القدم العالمية مساء الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 نحو ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يستضيف ريال مدريد الإسباني فريق كيرات ألماتي الكازاخستاني، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.



المباراة تحمل طابعًا خاصًا، إذ تجمع بين عملاق قاري يملك الرقم القياسي في التتويج بالبطولة برصيد 15 لقبًا، وفريق كازاخي يشارك للمرة الأولى في تاريخه بدور المجموعات، في مشهد يرمز للفجوة بين الخبرة الأوروبية والطموح الجديد.

ريال مدريد لمواصلة الهيمنة القارية

يدخل ريال مدريد المباراة وهو المرشح الأبرز للفوز، بعدما استهل مشواره الأوروبي بانتصار ثمين خارج الديار أمام شاختار دونيتسك بهدفين دون رد. الفريق الملكي بقيادة الإيطالي كارلو أنشيلوتي يسعى لحصد العلامة الكاملة وتعزيز صدارته للمجموعة، خصوصًا أن المواجهة تقام على أرضه وبين جماهيره.

الميرنغي يعتمد على توليفة من النجوم العالميين، في مقدمتهم فينيسيوس جونيور، جود بيلينغهام، والهداف البرازيلي رودريغو، إلى جانب الحارس العملاق تيبو كورتوا الذي عاد للتألق بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

كيرات ألماتي.. الحلم الأوروبي الكبير

على الجانب الآخر، يدخل فريق كيرات ألماتي المباراة بطموحات مختلفة. الفريق الكازاخستاني العريق محليًا، والمعتاد على المنافسة في الدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات، يخوض هذه المشاركة التاريخية في دوري الأبطال بعدما اجتاز الأدوار التمهيدية.

مدربه الكرواتي زلاتكو داليش يدرك صعوبة المهمة أمام بطل أوروبا القياسي، لكنه يراهن على الروح القتالية للاعبيه، وفي مقدمتهم المهاجم الكولومبي جون كوردوبا ولاعب الوسط الكازاخي أسلان داربيكوف. هدف الفريق الأساسي هو الظهور المشرف ومحاولة خطف نقطة قد تصنع الفارق لاحقًا في صراع المركز الثالث المؤهل للدوري الأوروبي.

موعد المباراة⌚

اليوم: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025

الساعة: 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة – 10:00 مساءً بتوقيت أبوظبي – 8:00 مساءً بتوقيت مدريد

الملعب: سانتياغو برنابيو – مدريد



