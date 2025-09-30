نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر كورة جول -العين يواجه سترة البحريني في قمة خليجية مثيرة بدوري أبطال الخليج للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بث مباشر كورة جول - دوري ابطال الخليج يستضيف العين الاماراتي وسترة البحريني

اختبار صعب للزعيم أمام مفاجأة البطولة

تتجه أنظار عشاق الكرة الخليجية مساء الاثنين 6 أكتوبر 2025 صوب استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، حيث يلتقي فريق العين الإماراتي بنظيره سترة البحريني ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية، في مواجهة مرتقبة تحمل في طياتها الكثير من الإثارة، إذ يسعى العين لتأكيد هيبته القارية بينما يطمح سترة لمواصلة مغامرته الاستثنائية.

موعد المباراة⌚

اليوم: الاثنين 6 أكتوبر 2025

الساعة: 8:00 مساءً بتوقيت الإمارات – 7:00 مساءً بتوقيت البحرين والسعودية – 6:00 مساءً بتوقيت مصر.

الملعب: استاد هزاع بن زايد – العين، الإمارات.



القنوات الناقلة والترددات