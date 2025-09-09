نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينب العبد: "فيفي عبده ست بمية راجل.. وباسم سمرة أطيب شخص في الحياة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الفنانة زينة العبد عن أحدث أعمالها مسلسل "لينك" من بطولة سيد رجب ورانيا يوسف، وتحدثت أيضًا عن العديد من أسرار مشوارها الفني وكواليس أعمالها الأخيرة.

تصريحات زينب العبد

واسترجعت زينب ذكريات بداياتها في التمثيل منذ الطفولة، كما أوضحت خلال لقائها في One take عن السبب وراء خسارتها للوزن نتيجة مشاكل صحية في الظهر والغضروف.

وتطرقت إلى مشاركتها في مسلسل "عُمر أفندي" وتجسيدها لشخصية "أم هبة"، مؤكدة أنها الأقرب لشخصيتها الحقيقية. كما استرجعت تجربتها المميزة في مسلسل "العتاولة" بجزئيه الأول والثاني، مشيرة إلى أن المخرج أحمد خالد موسى أخبرها بأن دور "قطة العتاولة" كُتب خصيصًا لها.

وأشادت زينب بزملائها في العمل، حيث وصفت النجم أحمد السقا بأنه "بابا أوي"، وكشفت أنه يمتلك صيدلية ويهتم بعلاج من يحتاج بنفسه. كما وصفت الفنان باسم سمرة بأنه "أطيب شخص في الحياة"، والفنان طارق لطفي بأنه "كيوت ومش شرير"، بينما وصفت النجمة زينة بأنها شخصية مليئة بالحيوية والضحك.

وعبّرت زينب عن سعادتها بالعمل مع النجمة فيفي عبده ووصفتها بأنها "طفلة بريئة وست بمية راجل"، كما أثنت على الفنانة الكبيرة ميمي جمال ووصفتها بـ "القمر والهانم" التي ساعدتها كثيرًا. وأكدت أن كواليس العتاولة كانت مليئة بالضحك والمرح لدرجة تصلح لصناعة مسلسل كوميدي كامل.

أما عن أعمالها القادمة، فكشفت عن مشاركتها في مسلسل "لينك" بطولة رانيا يوسف، سيد رجب، فرح الزاهد، محمود ياسين جونيور، وميمي جمال، مؤكدة أنه عمل اجتماعي لايت.

وختمت اللقاء بغناء مقطوعات من أغاني السندريلا سعاد حسني، منها "بانوا بانوا" و"متسبنيش أنا وحدي"، كما علقت على مقارنتها بالفنانة القديرة عبلة كامل مؤكدة أن "مفيش حد هيبقى زي عبلة كامل أبدًا".