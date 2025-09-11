رئيس الأوبرا يستقبل سفير اليابان بالقاهرة لبحث تعزيز التعاون الفني والإبداعى

القاهرة - محمد ابراهيم - في خطوة تعكس الرغبة في تعزيز الشراكات الثقافية بين مصر واليابان استقبل الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية السفير إيواى فوميو سفير اليابان في القاهرة والسيد تاناكا ساتورو ممثل الوكالة اليابانية للتعاون الدولى ( جايكا ) لمناقشة سبل تعزيز وتطوير التعاون الفني والإبداعي بين الجانبين فى الفترة المقبلة.

وأعرب الدكتور علاء عبد السلام عن سعادته بهذا اللقاء موضحًا أن التعاون مع دولة اليابان التي تتمتع بتراث فني غني وتجربة متقدمة في الإنتاج الثقافي يساهم في إثراء برامج دار الأوبرا وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعبين الصديقين، وأضاف أن الأوبرا تعمل على التركيز على تبادل الخبرات في مختلف مجالات الفنون الجادة، مدشيرا إلى عدد من الفعاليات الهامة التى جسدت التعاون المشترك السابق.

من جانبه أكد السفير الياباني التزامه بدعم المبادرات الثقافية المشتركة، مشيرًا إلى أن هيئة JICA على إستعداد لتقديم أشكال متنوعة من الشراكة وبرامج فنية تبادلية بين طوكيو والقاهرة بما ينعكس إيجابًا على الساحة الإبداعية فى البلدين.

و حضر اللقاء كل من إيتو توشيفومى مدير مركز المعلومات والثقافة بسفارة اليابان ومستشارته الاولى حنان حسنى وميادة مجدى ممثل اول الوكالة المشتركة للتعاون الدولى ( جايكا ) وأتى في إطار الجهود المستمرة لدار الأوبرا المصرية لتوسيع شراكاتها الدولية، حيث سبق أن شهدت تعاونًا ناجحًا مع عدة دول في مجال الفنون، ومن المتوقع أن يسفر هذا التعاون إلى إطلاق مشاريع ملموسة خلال الأشهر القليلة المقبلة مما يعزز من دور مصر كمركز ثقافى إقليمى.