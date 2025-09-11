أنشطة متنوعة بالقصور المتخصصة أحتفالًا بالمولد النبوي الشريف

القاهرة - محمد ابراهيم - استمرارا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، بذكرى المولد النبوي الشريف، نظمت القصور المتخصصة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، في إطار برامج وزارة الثقافة.

في قصر الإبداع، وبحضور الدكتورة حنان موسى رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، ونورا كرامة مدير القصر، أقيمت ندوة ثقافية بعنوان ليلة المولد تناولت البعد الشعبي والثقافي للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

و أدار اللقاء القاص محمد رفاعي، وشارك فيه القاص والباحث فؤاد مرسي والشاعر مجدي أبو الخير. وقد افتتح رفاعي الندوة مؤكدا أهمية الاحتفال بالمولد النبوي كقيمة ثقافية تعبر عن الهوية المصرية.

و بينما استعرض فؤاد مرسي تطور الاحتفال تاريخيا منذ العصر الفاطمي، موضحا رمزية عروسة المولد والحصان وعلاقتهما بالموروث الشعبي المصري، وكيف حافظ الشعب على إحياء هذه المناسبة عبر العصور حتى في غياب الدعم الرسمي، ودعم حديثه بعرض أغنية حلاوة زمان ومشاهد وثائقية لاحتفالات الملك فاروق.

و أما الشاعر مجدي أبو الخير فقد اختتم اللقاء بإلقاء أبيات شعرية في مديح الرسول صلى الله عليه وسلم وألغاز شعرية عن الصحابة والصحابيات تفاعل معها الحضور.

وفي الإسكندرية، نظم قصر التذوق بسيدي جابر مجموعة من الورش الفنية للأطفال، تضمنت تصميم عروسة المولد باستخدام الألوان الفلوماستر نفذتها الدكتورة زينب الشوربجي، إلى جانب ورشة لعمل عروس المولد بخامات متنوعة تحت إشراف ياسمين علي الفولي وهبة أحمد عبد المنعم، كما أقيمت ورشة رسم بالألوان الخشبية مع أطفال حضانة “أمنيتي” بإشراف داليا المصري.

أما قصر ثقافة الطفل بكفر تصفا فقد احتفى بالمناسبة من خلال ورشة فنية بعنوان بوستر المولد النبوي الشريف بإشراف منال عبد الرحمن، استخدم فيها الأطفال الورق والألوان وأدوات القص واللصق لإنتاج أعمال معبّرة عن روح المناسبة.

وفي قصر ثقافة العمال بشبرا الخيمة، أقيم احتفال متكامل بالمولد النبوي الشريف تضمن ندوة ألقاها الشيخ محمد شريف من علماء وزارة الأوقاف تناول فيها معاني ودلالات المولد النبوي، أعقبها عرض فني قدمه فريقا كورال الأسوياء وذوي الاحتياجات الخاصة بالقصر.

و نفذت الفعاليات بإشراف الإدارة العامة للقصور المتخصصة برئاسة د. منى شعير، وضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على إحياء المناسبات الدينية الكبرى، وترسيخ القيم الأخلاقية وتعزيز الروابط المجتمعية، وإتاحة مساحات للتعبير الفني والابتكار للأطفال والشباب.