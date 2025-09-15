عودة مثيرة للجدل: The Fantastic Four يحطم نصف مليار دولار رغم تاريخ الإخفاقات

القاهرة - محمد ابراهيم -



حقق فيلم الخيال والفانتازيا The Fantastic Four: First Steps نجاحًا مدويًا في شباك التذاكر العالمي، بعدما وصلت إيراداته إلى 516 مليونًا و159 ألف دولار منذ طرحه في 25 يوليو الماضي. وجاءت العائدات موزعة بين 271 مليونًا و465 ألف دولار من السوق الأمريكي، و244 مليونًا و694 ألف دولار من الأسواق العالمية، في إنجاز يعكس عودة قوية للسلسلة المثيرة للجدل.

الفيلم، الذي تبلغ مدته ساعة و54 دقيقة، يُعتبر الانطلاقة الأولى للمرحلة السادسة في عالم مارفل السينمائي، ويقدم دمجًا جديدًا لشخصيات السلسلة التي طالما ارتبطت بمحاولات سينمائية سابقة لم تنل رضا النقاد أو الجمهور.

فقد سبق لهوليوود أن قدمت نسختين من توقيع المخرج تيم ستوري عامي 2005 و2007، تلاهما إعادة إنتاج عام 2015 مع فريق جديد، لكن جميع هذه المحاولات وُصفت بالفاشلة على المستوى النقدي.

المخرج مات شاكمان أوضح أن الفيلم الجديد لا يحتاج المشاهد لمتابعة أي من الأعمال السابقة، مؤكدًا أنه يقدم رؤية مختلفة كليًا عن محاولات الماضي، ليصبح بذلك رهان مارفل الكبير على إعادة إحياء واحدة من أكثر الفرق إثارة للجدل في تاريخ القصص المصورة.