آمال ماهر: أداء حسن شاكوش لأغنيتي "في إيه بينك وبينها" ضحكني وعمل ليّ حالة حلوة

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الفنانة آمال ماهر، على أداء المطرب حسن شاكوش لأغنيتها الشهيرة "في إيه بينك وبينها"، والذي أثار تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريحات آمال ماهر

وقالت آمال ماهر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج "تفاصيل" على قناة "صدى البلد 2": "غناء حسن شاكوش لأغنيتي ضحكني وعملي حالة حلوة زي ما حصل مع الجمهور".

وأكدت آمال ماهر، أنها لا تنزعج من إعادة تقديم أغانيها بصوت مطربين آخرين، مشيرة إلى أن تفاعل الجمهور هو الأهم، خاصة أن إعادة غناء أعمالها دليل على نجاحها واستمرار تأثيرها الفني.

آمال ماهر: عمر ابني صوته مش حلو خالص

وآشارت آمال ماهر، إلى أن ابنها عمر أعجبه للغاية بألبومها الجديد ودائمًا ما كان يبدي رأيه في أغنيات الألبوم، وبسؤالها عن صوته الغنائي لترد بقول: "صوته مش حلو خالص".



