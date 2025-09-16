مهرجان الجونة السينمائي يمنح منة شلبي جائزة الإنجاز الإبداعي في دورته الثامنة

القاهرة - محمد ابراهيم -

يفخر مهرجان الجونة السينمائي بالإعلان عن اختيار الفنانة المصرية المتميزة منة شلبي لتكريمها بـ جائزة الإنجاز الإبداعي وتُمنح هذه الجائزة سنويًا للسينمائيين الذين ترك عملهم والتزامهم بالسينما بصمة لا تُمحى في مسيرتهم الإبداعية.

مسيرة فنية استثنائية

بدأت منة شلبي رحلتها الفنية عام 2000 عبر مسلسل سلمى يا سلامة بعد أن اكتشفتها الفنانة القديرة سميحة أيوب، لتخطف الأنظار سريعًا بموهبتها الفطرية. وفي عام 2001، وقفت أمام النجم الراحل محمود عبد العزيز في فيلم الساحر (رضوان الكاشف)، مؤكدة حضورها القوي، لتتألق مرة أخرى في مسلسل حديث الصباح والمساء المأخوذ عن رواية نجيب محفوظ.

تعاونت منة خلال مسيرتها مع كبار المخرجين في أعمال بارزة شكلت محطات رئيسية في مسيرتها: بحب السيما (2004) مع أسامة فوزي، هي فوضى (2007) مع يوسف شاهين (عُرض في مهرجان فينيسيا)، بنات وسط البلد (2005) مع محمد خان، بعد الموقعة (2012) مع يسري نصر الله (شارك في مسابقة مهرجان كان)، إضافة إلى أفلامها مع مروان حامد مثل الأصليين (2017) وتراب الماس (2018).

حضور متنوع وجوائز مرموقة

قدّمت منة شلبي أكثر من 40 فيلمًا سينمائيًا وما يقارب 20 عملًا دراميًا، جسدت خلالها أدوارًا تراوحت بين الكوميديا والتراجيديا والرومانسية والدراما الاجتماعية، لتصبح واحدة من أبرز نجمات جيلها وأكثرهن تأثيرًا.

في الدراما التلفزيونية، تألقت في مسلسلات حصدت متابعة واسعة مثل: واحة الغروب (2017)، ليه لأ؟ (2021)، في كل أسبوع يوم جمعة الذي رُشحت عنه لجائزة إيمي الدولية عام 2021، كأول ممثلة مصرية تحقق هذا الإنجاز، وبطلوع الروح (2022).

حصدت منة شلبي جوائز رفيعة، منها:

جائزة أفضل ممثلة من جمعية الفيلم عن بنات وسط البلد (2005).

جائزة أفضل دور نسائي أول من المهرجان القومي للسينما المصرية عن عن العشق والهوى (2006).

جائزة أفضل ممثلة عن فيلم نوارة (2015) من مهرجان دبي السينمائي الدولي.

جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي (2019).





حضور دولي ومكانة راسخة

على المستوى الدولي، شاركت منة شلبي في لجان تحكيم كبرى، منها: المسابقة الرسمية لمهرجان قرطاج السينمائي (2014)، ولجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بمهرجان الجونة السينمائي في دورتيه الخامسة (2021) والسابعة (2024)، ما يعكس مكانتها المرموقة عربيًا ودوليًا كإحدى أهم نجمات السينما العربية المعاصرة.