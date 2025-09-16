محمد مهران يكشف أصعب اللحظات في حياته وكيفية تعامله مع إصابة والده بالسرطان

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث الفنان محمد مهران عن أصعب الفترات التي مر بها في حياته، مستفيضًا عن تفاصيل معاناة والده مع المرض، وأمنيته التي يتمنى تحقيقها.



تصريحات محمد مهران:



وقال مهران خلال استضافته في بودكاست "وفيها إيه؟!" على منصة "ستوري بالعربي": نفسي أشيل مشهد وفاة والدي من حياتي؛ لأنه عانى من مرض الكانسر مرتين، الأولى بعد رجوعه من السعودية لأنه كان بيشتغل هناك في فترة بعد وفاة والدتي، والمرة الثانية بعد ١٠ سنين قبل ما يتوفى بسنة.

وأضاف: واكتشفت إن عقلي ابتدا مؤخرًا ينسى حاجات، زي المواقف الصعبة القاسية الناس بتفكرني بيها، فعليًا دون أي كدب مببقاش فاكرها

وأردف مهران: وأعتقد إن أمنيتي في حذف مشهد وفترة معاناة والدي بدأت تتحقق شوية لأن فيه بعض الأحداث بتتشال من ذاكرتي وعقلي مش بيبقى فاكرها خالص.

وأشار مهران إلى أنه يفتقد لأجواء اجتماع والده بحفيده زين، قائلًا: مفتقد فكرة إن والدي يقعد فترة أطول مع زين ابني، كان نفسي يبقى مع حفيده، وزين بيقولي جدو وحشني أوي.