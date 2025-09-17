الحلقة الرابعة من "ديجافو".. سيف يكشف سرًا مدفونًا ويقلب حياة ليلى رأسًا على عقب

القاهرة - محمد ابراهيم - بعدما تأكدت ليلى (شيري عادل) في الحلقة السابقة من أنها ليست "مسك" وإنما ليلى الحقيقية، انطلقت الحلقة الرابعة من حكاية "ديجافو" بمزيد من الصدمات وكشف الحقائق الغامضة التي كانت مخبأة لسنوات.

يجلس د. سيف (أحمد الرافعي) مع ليلى ووالدها، ليكشف لهما كافة التفاصيل، مؤكدًا أنه أنقذها من السجن بعد تورطها في جريمة قتل خطيبها السابق. ويروي لهما كيف أن "مسك" الحقيقية ماتت في حادث، وأنه لم يستطع تصديق الأمر، ليقوم بدفنها سرًا داخل فيلا منزله.

وفي مشهد "فلاش باك" مؤثر، يظهر سيف وهو يدفن زوجته مسك في حديقة الفيلا، بينما تحاول شقيقته هبة (هند عبدالحليم) تهدئته من صدمته.

ثم يسرد كيف بدأ رحلته في البحث عن شبيهة لزوجته، ليعثر على ليلى ويبدأ في مراقبتها. وحين عرض عليها الزواج لتكون بديلة لمسْك، رفضت بشدة لأنها كانت مخطوبة بالفعل. لكن عندما أراها صورًا لزوجته، أصيبت بدهشة من التشابه الكبير بينهما، وظنت أن الصور مُصنعة بالذكاء الاصطناعي، قبل أن يتأكد لها أنها حقيقية.

وبينما كانت ترفض عرضه وتواصل حياتها، تابعها سيف حتى رآها تلتقي بخطيبها في مكان مهجور، حيث سلمته أموالًا لشراء شقة. غير أن خطيبها غدر بها وحاول الاستيلاء على الأموال، لينتهي الشجار بينهما بموته المفاجئ بعدما ارتطم رأسه بشدة. لحظتها دخل سيف المشهد، فوجد ليلى في صدمة شديدة بجوار جثة خطيبها، ليقرر مساعدتها. حمل الجثة بنفسه ودفنها، ثم أخذها إلى منزله حيث التقت لأول مرة بشقيقته هبة.

وفي مشهد "فلاش باك" آخر، تعترف ليلى لسيف وهي منهارة: "مكنش قصدي اقتله"، ليطمئنها بأنه يصدقها، ويعرض عليها صفقة بأن تنسى ماضيها تمامًا وتعيش بشخصية "مسك". بل ويذهب أبعد من ذلك حين يجري لها عملية دقيقة لزرع ذكريات "مسك" وحذف ذكرياتها الحقيقية. وخلال العملية تصاب بمضاعفات خطيرة فينقلها إلى المستشفى ويخبر الجميع بأنها تعرضت لحادث.

لكن المفاجأة الكبرى جاءت حين واجهه والدها بالحقيقة، مؤكدًا له أنه أناني ولم يفكر إلا في نفسه، قبل أن يطرده من المنزل غاضبًا ومتوعدًا بفضح أمره وتسليمه إلى الشرطة بسبب الجرائم التي ارتكبها.

هكذا انتهت الحلقة الرابعة على وقع صدمة مدوية جعلت المشاهدين في حيرة أكبر حول مصير ليلى، وما إذا كانت ستتمكن من استعادة حياتها وذاكرتها بالكامل، أم أن سيف سيجد طريقة جديدة للسيطرة عليها.