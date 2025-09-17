آيتن عامر تتصدر تريند جوجل وتواصل نشاطها الفني



القاهرة - محمد ابراهيم -

تصدرت الفنانة آيتن عامر محركات البحث على جوجل بعد إعلانها عن أعمال جديدة تستعد لها خلال الفترة المقبلة، إذ تعيش حالة من النشاط الفني المميز.

وتشارك آيتن في بطولة مسلسل كلهم بيحبوا مودي إلى جانب ياسر جلال، ميرفت أمين، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع، ومحسن منصور، والمقرر عرضه في موسم رمضان القادم.

كما تجهز لتعاون غنائي جديد مع الشاعر أحمد حسن راؤول، ضمن عمل مسرحي استعراضي يجمعها بالنجم خالد سليم، ما يضيف تجربة مختلفة لمسيرتها الفنية.

وكانت آيتن قد حققت نجاحًا كبيرًا مؤخرًا بأغنيتها مثيرة للجدل، التي طرحتها عبر يوتيوب ومنصات الموسيقى وظهرت فيها بشكل مصوَّر على طريقة الفيديو كليب، ولاقت تفاعلًا واسعًا من جمهورها.

جدير بالذكر أن الفنانة شاركت في رمضان قبل الماضي بمسلسل جودر مع مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، وفاء عامر، تارا عماد، أحمد بدير، وعبد العزيز مخيون، والعمل من تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري، وإنتاج Media hub سعدي جوهر وArouma تامر مرتضى.

