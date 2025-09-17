زوجة جمال عبد الحميد تكشف أزمته الصحية ومعاناته من "الإحباط والتجاهل"

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشفت هبة زوجة المخرج الكبير جمال عبد الحميد، عن تعرضه مؤخرًا لوعكة صحية عقب سقوطه داخل المنزل وارتطامه بالكومود، ما تسبب في إصابته بجرح تطلّب 15 غرزة في رأسه، مؤكدة أن حالته الآن مستقرة نسبيًا لكنه لا يزال يخضع لفحوصات طبية.

وأوضحت في مداخلة هاتفية مع برنامج الستات عبر قناة النهار، أن هذه الأزمة الصحية جاءت انعكاسًا لحالته النفسية المتدهورة منذ سنوات، حيث يعيش المخرج الكبير حالة من الإحباط بسبب غيابه عن العمل لما يقرب من 13 عامًا، رغم تاريخه الفني الحافل وأعماله التي سبقت عصرها.

وأضافت أن مشروعًا دراميًا كان من المقرر تنفيذه منذ عامين توقف فجأة، مما زاد من شعوره بالتجاهل، مؤكدة أن أكثر ما يؤلمه هو أن جيلًا كاملًا من المخرجين الحاليين كانوا في بدايتهم مساعدين لرموز كبار أصبحوا اليوم بعيدين عن الكاميرات.

كما لفتت إلى أن دائرة أصدقائه أصبحت محدودة جدًا، ولا يسأل عنه سوى المقربين مثل الفنان رياض الخولي، مشيرة إلى أنها حاولت مرارًا إقناع بعض المخرجين بقراءة أعمال كتبها زوجها على أمل أن يعود للشاشة، إلا أن هذه الجهود لم تحقق نتائج.

وفي ختام حديثها، وجهت هبة مناشدة إلى المسؤولين بضرورة إعادة الاعتبار لهذه القامات الفنية، مؤكدة أن تجاهلهم يمثل "موتًا بطيئًا"، في الوقت الذي تتبنى فيه الدولة رؤية لدعم الفن الحقيقي المعبر عن هوية مصر وتاريخها.

