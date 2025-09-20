قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة
نشرت الهيئة العامة للآثار والمتاحف اليوم قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة.
وأشارت الهيئة في بيان، إلى أن القطع المنهوبة يبلغ عددها 31 قطعة معروضة بمزادات ومعارض عالمية.
ولفت البيان إلى أن هذه القائمة هي الـ(28) التي تصدرها الهيئة لرصد وتتبع القطع الأثرية اليمنية المعروضة في المزادات والمتاحف في الخارج.
وطالبت الهيئة الجهات الدولية المعنية بوقف مثل هذه المزادات لمخالفتها للقوانين الدولية الخاصة بهذا الشأن وإعادة الحق لأصحابه.. داعية كل من لديه أي معلومات عن الآثار والمواقع المنهوبة إلى المبادرة بالتواصل مع الهيئة عبر الإيميل [email protected].
