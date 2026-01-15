أخبار اليمن : السنغال تحسم التأهل لنهائي أمم افريقيا

السنغال تحسم التأهل لنهائي أمم افريقياشهدت محركات البحث ارتفاعا ملحوظا في معدلات البحث عن نتيجة مباراة مصر والسنغال، عقب إسدال الستار على مواجهة الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا 2026.

والتي جمعت المنتخبين في لقاء حاسم لتحديد أحد طرفي المباراة النهائية، وجاء هذا الاهتمام الواسع من الجماهير المصرية والعربية لمتابعة نتيجة اللقاء ومعرفة أبرز تفاصيله عقب صافرة النهاية.

وانتهت مباراة مصر والسنغال بفوز المنتخب السنغالي بهدف دون رد، ليحجز أسود التيرانجا بطاقة التأهل إلى نهائي كأس الأمم الإفريقية.

في انتظار الفائز من مواجهة المغرب ونيجيريا. وبهذه النتيجة، ودع المنتخب المصري منافسات البطولة بعد أداء قوي ومنافسة حتى اللحظات الأخيرة.

ملخص مباراة مصر والسنغال

في البداية جاءت أحداث اللقاء متكافئة إلى حد كبير، حيث تبادل المنتخبان الفرص على مدار شوطي اللقاء، وسط حذر دفاعي واضح من الجانبين.

نجح المنتخب السنغالي في تسجيل هدف اللقاء الوحيد خلال الشوط الثاني عن طريق ساديو ماني، مستغلا إحدى الفرص الهجومية المنظمة.

وفي المقابل، كثف المنتخب المصري محاولاته من أجل العودة في النتيجة، مع الاعتماد على التحركات السريعة والضغط الهجومي.

إلا أن التماسك الدفاعي للمنتخب السنغالي حال دون تعديل النتيجة، لتنتهي المباراة بفوز السنغال بنتيجة (1-0).