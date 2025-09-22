فن ومشاهير

دوللي شاهين تنتهي من تسجيل أغنية «ترند»

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوللي شاهين تنتهي من تسجيل أغنية «ترند» في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

 

انتهت المطربة اللبنانية دوللى شاهين، من تسجيل أغنيتها الجديدة «ترند»، وهو من كلمات الشاعر أحمد سليم وألحان محمد حزين، وتوزيع ركان، مستشار إعلامي عصام ميلاد نصرالله.

الفنانة دوللي شاهين
الفنانة دوللي شاهين

 

وتبدأ رحلة المونتاج تمهيدا لعرضه قريبا والفيديو كليب تم تصويره بخاصية ال ai فكرة دوللي شاهين.

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة دوللي شاهين، أغنيات « ياللا يا غدار، واغنية روح زورن»بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، أنا الحاجة الحلوة»،  ست البنات»، «حوش الدلع»، «حكاية بن»، «حبيبتي يا أمي»، و«الملكة QUEEN»، التي طرحتها عبر قناتها الخاصة بموقع يوتيوب.

 

تجمع يالا يا غدّار بين الأسلوب الغربي والروح الشرقية، مما جعلها تتميز ضمن الإصدارات الحديثة للنجمة، بالنظر إلى تجربتها الفنية، تأتي هذه الأغنية ضمن سلسلة من الأعمال التي قدمتها مؤخرًا.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

