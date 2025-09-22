نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إلهام شاهين تحتفي بمحمد منير: “أخي وصديقي الغالي وعشرة العمر” في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شاركت النجمة إلهام شاهين جمهورها صورة جديدة جمعتها مع الكينج محمد منير عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، ووجّهت له رسالة محبة كتبت فيها: “كلنا بنحبك يا كينج، ربنا يديك الصحة ويخليك لمحبيك في كل مكان في العالم، ويسعدك كما أسعدت الملايين بفنك الجميل، وربنا يديم صداقتنا الحلوة يا صديقي الغالي وعشرة العمر وأخي الفنان الكبير محمد منير”.

ويأتي ذلك بعد أيام من تصريحاتها عن فخرها الكبير بالتعاون مع الكاتب الراحل وحيد حامد، مؤكدة أن أعمالها معه كانت علامات فارقة في مشوارها الفني.

آخر أعمال إلهام شاهين

وكانت آخر مشاركاتها الفنية التي قد حققت نجاحًا كبيرًا، هي مسلسل "سيد الناس" ما عزز من مكانته كأحد أبرز نجوم جيله، خصوصًا في الأدوار التي تمزج بين الدراما الاجتماعية والتشويق.



أبطال مسلسل سيد الناس

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، أحمد رزق، ريم مصطفى، بشرى، إلهام شاهين، إنجي المقدم، خالد الصاوي، نشوى مصطفى، أحمد فهيم، رنا رئيس، ملك زاهر، منة فضالي، محمود قابيل، طارق النهري، جوري بكر، ياسين السقا، إسماعيل فرغلي، مصطفى عماد، أحمد عبد الله، مؤمن نور، أسما سليمان، عليا صبحي، محمد عبد الجواد، محمد غنيم، وهو من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج محمد سامي، وإنتاج صادق الصباح، والمسلسل تدور أحداثه في إطار 30 حلقة.





دراما اجتماعية وصراعات عائلية حادة



تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول شخصية "الجارحي أبو العباس"، الذي يلعب دوره الفنان عمرو سعد، ويدخل في صراعات متصاعدة مع أشقائه الثلاثة، ما يخلق توترًا دائمًا داخل الأسرة، وتتصاعد وتيرة الأحداث مع دخول شخصيات قوية مثل اعتماد الهواري (إلهام شاهين) وأمنة زوجة الجارحي (ريم مصطفى)، لتضيف مزيدًا من التعقيد والدراما.