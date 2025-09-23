نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على موعد عرض فيلم برشامة لـ هشام ماجد وريهام عبدالغفور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهي صناع فيلم برشامة من التصوير، والعمل من بطولة هشام ماجد وريهام عبدالغفور، وذلك استعدادا لطرحه في السينمات.

موعد عرض فيلم برشامة

ومن المقرر أن يُطرح فيلم "برشامة" في دور العرض قبل نهاية العام الجاري، وكموعد مبدئي للعرض فى موسم رأس السنة.

أبطال فيلم برشامة

والفيلم من بطولة هشام ماجد، ريهام عبدالغفور، باسم سمرة، طه دسوقي، ومصطفى غريب، مع عدد من ضيوف الشرف، تأليف أحمد الزغبي وشيرين دياب، إخراج خالد دياب، إنتاج أحمد الدسوقي شركة sky limit.

قصة فيلم برشامة

وتدور أحداث برشامة في إطار كوميدي، يركز على ظاهرة الغش في الامتحانات وكيف يمكن لشيء بسيط مثل برشامة أن تفتح بابًا لسلسلة من الأحداث غير المتوقعة، ويجسد هشام ماجد خلال الأحداث دور طالب ثانوية عامة يجد نفسه في مواجهة معلمة شديدة الذكاء تجسدها ريهام عبدالغفور تسعى لكشف أساليب الغش.

ريهام عبدالغفور وهشام ماجد

يذكر أن ريهام عبدالغفور سبق واجتمعت مع هشام ماجد في مسلسل اللعبة 4 الذي عُرض في العام قبل الماضي 2023، وظهرت ريهام خلاله ضيف شرف بشخصية شيرين التي كانت قد قدمتها في مسلسل الغرفة 207.

اخر اعمال هشام ماجد

وكان اخر اعمال هشام ماجد هو مسلسل أشغال شقة جدًا، والذي عرض في النصف الأول من رمضان، الذي يدور في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوجين غير قادرين على تربية ابنيهما التوأم، مما يضطرهما للجوء إلى مربية للأطفال، الأمر الذى يدخلهما في العديد من الأزمات، ويلعب هشام ماجد دور الطبيب الشرعي حمدي عبدالرحيم، فيما تجسد أسماء جلال شخصية ياسمين وهي إعلامية وزوجة هشام ضمن الأحداث.