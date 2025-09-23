فن ومشاهير

في لقاء استثنائي مليء بالمشاعر والإلهام.. يسرى مارديني ضيفة "معكم منى الشاذلي" الخميس

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة جديدة من برنامج "معكم منى الشاذلي" على قناة ON، الخميس القادم، البطلة العالمية والسبّاحة السورية يسرى مارديني، في حديث مؤثر عن رحلة الهروب من الحرب إلى منصات الأولمبياد.

تفاصيل حادثة بحر إيجة الشهيرة 


وتكشف يسرى مارديني خلال اللقاء تفاصيل حادثة بحر إيجة الشهيرة عام 2015، عندما تعطّل القارب المطاطي الذي كان يقل أكثر من 20 شخصًا بينما لا يتسع إلا لستة، لتقفز مع شقيقتها سارة إلى المياه وتسبح ثلاث ساعات ونصف متواصلة لمسافة تجاوزت 10 كيلومترات حتى نجحوا في الوصول إلى جزيرة لسبوس باليونان.

الإعلامية منى الشاذلي
الإعلامية منى الشاذلي

طفولة يسرى في داريا بدمشق
 

وتحكي يسرى عن طفولتها في داريا بدمشق تحت إشراف والدها المدرب، وكيف تحوّلت السباحة بالنسبة لها من حلم أولمبي إلى وسيلة نجاة، وعن الرحلة الشاقة التي قطعتها من دمشق إلى برلين مرورًا بتسع دول في 25 يومًا. كما تكشف عن أصعب اللحظات التي عاشتها، وكيف تحولت قصتها لاحقًا إلى فيلم عالمي بعنوان "The Swimmers".

 

كما تتحدث يسرى مارديني عن كونها أصغر سفيرة للنوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة، ورسالتها في تمثيل اللاجئين حول العالم بفخر.

