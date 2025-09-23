نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أمير كرارة يشارك في سباق رمضان بمسلسل من 30 حلقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعاقد الفنان أمير كرارة مؤخرا علي مسلسل جديد مكون من 30 حلقة، والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني القادم 2026.

تفاصيل مسلسل أمير كرارة

ومسلسل أمير كرارة من تأليف هاني سرحان وإخراج محمد بكير، ويضم كل من شريف منير، أحمد غزي وآخرين.

أعمال أمير كرارة ومحمد بكير

سبق، وتعاون المخرج محمد بكير مع أمير كرارة في عدد من الأعمال الناجحة منها المواطن X، طرف ثالث، حواري بوخاريست، وآخرها مسلسل ظروف غامضة، ويعرض قريبًا على إحدى المنصات، كما أخرج له عدد من البرامج منها الحريم أسرار، الخزنة، وسهرانين.

أحدث اعمال أمير كرارة

ومن ناحية اخري، يعمل أمير كرارة حاليًا على مسلسل أعراض انسحاب المكون من 8 حلقات، وهو من تأليف إسلام حافظ وإخراج محمد سلامة، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الإلكترونية، في أولى تجارب أمير كرارة مع دراما المنصات، والمسلسلات القصيرة.

آخر أعمال أمير كرارة

وكان آخر أعمال أمير كرارة في رمضان 2024، مسلسل بيت الرفاعي، الذي يدور في إطار اجتماعي شعبي تشويقي، شارك في بطولته: أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، رحاب الجمل، محمد لطفي، ملك قورة، عايدة رياض، صفاء الطوخي، أحمد فؤاد سليم، إيناس كامل، ودنيا المصري، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد نادر جلال.



