نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 حلقات.. مسلسل قصير لهنا الزاهد قريبًا على منصة إلكترونية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة هنا الزاهد في الفترة الحالية التحضير لمسلسلها الجديد، والمكون من 10 حلقات، تأليف أحمد عادل، إخراج ياسمين أحمد كامل.

موعد تصوير مسلسل هنا الزاهد

ومن المقرر بدء تصوير مسلسل هنا الزاهد في بداية شهر أكتوبر المقبل، والمقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية في الـ Off Season.

تفاصيل مسلسل هنا الزاهد

ويشارك في بطولة مسلسل هنا الزاهد: هالة صدقي وجاري في الفترة الحالية التعاقد مع باقي أبطاله، من أجل انطلاق التصوير قريبًا، والعمل مكون من 10 حلقات، وهو من تأليف أحمد عادل، إخراج ياسمين أحمد كامل.

أحدث اعمال هنا الزاهد

ويذكر ان أحدث اعمال هنا الزاهد هو فيلم The Seven Dogs، بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز، منة شلبي، ناصر القصبي، سيد رجب، تارا عماد، ساندي بيلا، هالة صدقي، سلمان خان، وسانجاي دت.

آخر أعمال هنا الزاهد

وكان اخر اعمال هنا الزاهد هو مسلسل إقامة جبرية، وهو من نوعية المسلسلات الاجتماعية النفسية، والذي ابتعدت من خلاله هنا عن الكوميديا التي اعتادت تقديمها وحققت بها نجاحات ملحوظة في السنوات الماضية.

كما يُعرض حاليًا في السينمات لـ هنا الزاهد، فيلم الشاطر، والذي تقدم بطولته بجانب أمير كرارة، اللبناني عادل كرم، مصطفى غريب، ومحمد القس، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم خالد الصاوي وشيرين رضا وتميم يونس، ويعد النجم أحمد مكي هو مفاجأة الفيلم، والعمل تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي.