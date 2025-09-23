نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد الصغير يوجه رسالة لـ بوسي: بعتذرلك قدام الناس وكنت سبب فى أغنية "آه يادنيا" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد الإفراج عن الفنانة بوسي وإخلاء سبيلها عقب تقديمها معارضات على بعض الأحكام القضائية الصادرة ضدها، وجّه الفنان سعد الصغير رسالة دعم واعتذار لها، مؤكدًا أن ما بينهما من خلافات أصبح صفحة وانتهت.

وقال الصغير خلال برنامجه "سعد مولعها نار" المذاع يوم الخميس: “أنا بعتذرلك قدام الناس كلها، ولو في يوم زعلتك أو غلطت فيكي، اعتبريها غلطة”.

واوضح الصغير:" أنا ما قصدتش أسيء ولا كنت عاوز أعمل تريند أو أشهر بوالدك الله يرحمه، أنا فعلًا كنت بحاول أعمل خير، وبقولها قدام الجميع إن بوسي مش مجرد زميلة، دي أختي اللي اتربيت معاها، وإنسانة طيبة ومحترمة."

وأضاف: "أنا بشهد من قلبي إنك أحسن صوت شعبي وصوت مصر الحقيقي، وأنا عمري ما أشمت فيكي أو أفرح في مشكلتك زي ما البعض بيقول، بالعكس أنا كنت بدعي ربنا يخرجك من الأزمة دي بالسلامة."

وتابع الصغير: "الحمد لله الأزمة عدت على خير، وربنا يخليلك ابنك ويرزقك راحة البال، أنا كلمت ناس كتير علشان أبقى جنبك وقت شدتك، لأنك تستاهلي كل خير."

وأشار سعد الصغير إلى أنه كان سببًا في بداية مشوارها الفني مع أغنيتها الأشهر "آه يا دنيا"، موضحًا: "أنا اللي عرفتك على الملحن محمد عبد المنعم، والأغنية دي عملت نقلة كبيرة في مشوارك، وأنا بعتبر نفسي سبب في نجاحها، وربنا جعلني سبب في وجود بوسي اللي نعرفها دلوقتي."

واختتم الصغير حديثه مؤكدًا حرصه على إنهاء أي خلافات قديمة بينه وبين بوسي: "أنا عمري ما أزعل منك، ومهما حصل هتفضلي أختي وبيني وبينك عشرة، إحنا أهل، وصوتك وحبك للناس هما اللي بيكملوا صورة بوسي اللي الكل بيحبها."

وتُعد هذه الرسالة بمثابة بداية جديدة بين النجمين بعد فترة من التوتر والخلافات، حيث عبّر سعد الصغير عن احترامه الكبير لبوسي وتقديره لموهبتها ومسيرتها الفنية.