نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إجمالي إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يتصدر و"ضي" يتراجع بشدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد دور العرض السينمائي منافسة قوية بين عدد من الأفلام خلال موسم الصيف، حيث أعلن محمود الدفراوي، مسئول التوزيع بغرفة صناعة السينما، أحدث أرقام الإيرادات التي كشفت عن مفاجآت كبيرة في شباك التذاكر.

فيلم "المشروع X" بطولة كريم عبد العزيز تصدر القائمة بعدما حقق إيرادات ضخمة وصلت إلى 141،724،393 جنيهًا، ويشاركه البطولة ياسمين صبري، إياد نصار، وهنا الزاهد، وهو من تأليف وإخراج بيتر ميمي.

أما فيلم "الشاطر" الذي كان متصدرًا في البداية، فتراجع إلى المركز الثالث بعد أن حقق 109،265،115 جنيهًا، بمشاركة أمير كرارة وهنا الزاهد ومصطفى غريب. في حين واصل فيلم "ريستارت" لتامر حسني نجاحه محققًا 95،485،292 جنيهًا، بمشاركة نخبة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم إلهام شاهين وأحمد حسام ميدو، ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

فيلم “أحمد وأحمد” يتفوق على فيلم ياسمين رئيس

كما سجل فيلم "أحمد وأحمد" بطولة أحمد السقا وأحمد فهمي 70،831،656 جنيهًا، بينما اكتفت دنيا سمير غانم بإيرادات بلغت 57،450،828 جنيهًا بفيلمها "روكي الغلابة"، وحقق فيلم "درويش" بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني 54،852،251 جنيهًا، بقصة درامية مليئة بالمفاجآت.

أما فيلم "ماما وبابا" من بطولة ياسمين رئيس ومحمد عبد الرحمن فجنى 15،598،799 جنيهًا فقط، في حين جاءت الصدمة من فيلم "ضي" الذي لم تتجاوز إيراداته 7،862،782 جنيهًا رغم قصته الإنسانية المؤثرة ومشاركة عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف منهم الكينج محمد منير وأحمد حلمي.