بعد توقعات ترشيح اسم ياسر جلال لجهة سياسية.. أشهر نجوم الفن والثقافة في مناصب رسمية وبرلمانية

القاهرة - محمد ابراهيم - لطالما ارتبط الفن في العالم العربي بالوجدان الشعبي وصناعة الوعي، لكن بعض الفنانين والموسيقيين لم يكتفوا بالشهرة على خشبة المسرح أو الشاشة، بل اختاروا الدخول إلى قاعات البرلمان والمناصب الرسمية.

وبعدما أثار ظهور الفنان ياسر جلال في أحد أقسام الشرطة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية المعروفة بـ "الفيش والتشبيه" جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعدما ترددت أنباء شبه مؤكدة أن هذا المستند موجه إلى مجلس الشيوخ المصري. فإنها ليست الحادثة الأولى من نوعها في عالم السياسة، بل جمع فنانون بين الإبداع الفني والمسؤولية السياسية أو الثقافية، ليشكلوا ظاهرة مميزة في التاريخ الحديث.

الوزير الفنان فاروق حسني.. الوزير الأطول بقاءً في تاريخ الثقافة المصرية

الفنان التشكيلي فاروق عبد العزيز حسني، المولود عام 1938 بالإسكندرية، برز كأحد أهم الوجوه الثقافية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك. حصل على بكالوريوس الفنون قسم الديكور من جامعة الإسكندرية، وعُرف بـ "الوزير الفنان".

تولى وزارة الثقافة لسنوات طويلة، وأطلق مشاريع كبرى مثل مكتبة الإسكندرية وتطوير عدد من المتاحف. رغم إنجازاته، واجه انتقادات بسبب حريق مسرح بني سويف، إضافة لتصريحاته المثيرة عن "الحجاب". ومع ذلك، ظل رمزًا للجمع بين الإبداع التشكيلي والقرار السياسي.

المخرج خالد يوسف.. من سينما الواقع إلى قبة البرلمان

خالد يوسف، أحد أبرز المخرجين المصريين في العقود الثلاثة الأخيرة، اشتهر بأفلامه الجريئة التي ناقشت قضايا المجتمع مثل الفقر والحرية والعدالة الاجتماعية. بدأ مشواره الفني تلميذًا للمخرج يوسف شاهين، ثم صنع لنفسه مدرسة خاصة تعتمد على "سينما الواقع".

عام 2015، دخل عالم السياسة نائبًا عن البرلمان المصري قبل أن يترك المقعد عام 2019. اعتبر خالد يوسف أن دخوله المجلس كان امتدادًا لرغبته في الدفاع عن الحريات، تمامًا كما كان يفعل في أفلامه.

إيناس عبد الدايم.. عازفة الفلوت التي أصبحت وزيرة الثقافة

عُرفت إيناس عبد الدايم كعازفة فلوت عالمية تخرجت من كونسرفتوار القاهرة، قبل أن تكمل دراستها في باريس وتحصل على الدكتوراه بامتياز. عادت إلى مصر لتقود دار الأوبرا المصرية، وتصبح رمزًا لتجديد الحياة الموسيقية.

في عام 2018، عُينت وزيرة للثقافة المصرية، لتكون أول موسيقية تتولى هذا المنصب. كانت حريصة على دعم الفنون والمهرجانات، كما عُرفت بتقديم حفلات موسيقية حتى وهي وزيرة، في سابقة نادرة جمعت بين المنصب والموهبة.

حسين صدقي.. الفنان الملتزم نائبًا عن الشعب

الفنان حسين صدقي، الملقب بـ "الفنان الملتزم"، قدم أكثر من 30 فيلمًا ركزت على قضايا المجتمع مثل أزمة أطفال الشوارع ومشاكل العمال. وفي ستينيات القرن الماضي، اعتزل التمثيل واتجه للعمل العام.

عام 1961، ترشح لانتخابات مجلس الأمة ونجح باكتساح، حيث حمل هموم أبناء دائرته وطالب بقوانين إصلاحية مثل منع الخمور. ورغم أن التجربة لم تستمر طويلًا، فقد رسخت صورته كفنان برلماني قريب من الناس.

فايدة كامل.. المطربة الوطنية التي أصبحت برلمانية قياسية

بدأت فايدة كامل مشوارها الفني مطربة للأغاني الوطنية، بصوتها القوي في "صوت الجماهير" و"دع سمائي". وبعد سنوات من العطاء الفني، خاضت انتخابات البرلمان عام 1971، لتصبح أول مطربة مصرية تدخل مجلس الشعب.

استمرت فايدة كامل نائبًا عن دائرة الخليفة 34 عامًا متواصلة، حتى دخلت موسوعة "جينيس" كأقدم برلمانية في العالم. كان لها دور مهم في تشريعات المرأة مثل قانون الخلع والجنسية لأبناء المصرية المتزوجة من أجنبي.

حمدي أحمد.. النائب المتمرد وصوت المعارضة

الممثل حمدي أحمد، الذي عرفه الجمهور في أدوار سياسية جريئة، عاش السياسة في الواقع أيضًا. شارك في المظاهرات منذ شبابه ضد الاحتلال البريطاني، ثم فاز بمقعد في البرلمان عام 1979 عن حزب العمل الاشتراكي.

كان من أبرز معارضي سياسات الرئيس السادات، خاصة في قضية تهجير سكان بولاق. كما شارك بفاعلية في قوانين الصحافة والإدارة المحلية، ليكون نموذجًا للفنان الذي يجمع بين الفن والسياسة والنضال.

محمود المليجي.. شرير الشاشة أول فنان في مجلس الشورى

رغم شهرته بأدوار الشر، دخل محمود المليجي التاريخ كأول فنان يُعين في مجلس الشورى عام 1980 بقرار من الرئيس أنور السادات.

كان المليجي رمزًا للفن المصري، وشارك في أكثر من 500 عمل فني. دخوله الحياة السياسية كان تكريمًا لمسيرته، حيث رأى فيه السادات سفيرًا للفن تحت قبة البرلمان.

محمد عبد الوهاب.. موسيقار الأجيال ونائب في مجلس الشورى

لم يكن محمد عبد الوهاب مجرد موسيقار، بل أيضًا رجل له صلات وثيقة بالسياسة. في عهد الرئيس مبارك، تم تعيينه في مجلس الشورى عام 1983.

سبق ذلك منحه رتبة لواء شرفية عام 1979 من الرئيس السادات أثناء توقيع معاهدة السلام. مثّل وجوده في البرلمان تأكيدًا على أن الفن والموسيقى جزء لا يتجزأ من هوية مصر السياسية.

أمينة رزق.. سيدة المسرح صوتًا للمرأة في البرلمان

الفنانة أمينة رزق، التي اشتهرت بدور الأم في السينما، انتقلت بأمومتها الرمزية إلى السياسة. في عام 1991، عُينت بمجلس الشورى بقرار من مبارك.

ركزت رزق على قضايا المرأة والأحوال الشخصية، وقدمت استجوابات جريئة لوزراء الثقافة. مثلت نموذجًا للفنانة التي استخدمت شهرتها لخدمة المجتمع.

مديحة يسري.. من شاشة السينما إلى قاعة البرلمان

سمراء النيل، مديحة يسري، لم تتوقع يومًا أن تصبح برلمانية. لكن عام 1998، فوجئت بتعيينها في مجلس الشورى.

ركزت على مشاكل صناعة السينما، واقترحت إنشاء بنك لدعم الإنتاج السينمائي. كانت صوت الفن داخل البرلمان، مدافعة عن تاريخ السينما المصرية.

يحيى الفخراني.. من الدراما إلى مجلس الشيوخ

النجم الكبير يحيى الفخراني، الذي جسد شخصية "النائب" في عدة أعمال درامية، أصبح نائبًا فعليًا في مجلس الشيوخ عام 2021 بتعيين من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

أثبت الفخراني أن الفن يمكن أن يسبق السياسة، حيث عاش تجربة "النائب" دراميًا قبل أن يخوضها واقعيًا. وجوده في المجلس أضفى قيمة رمزية كبيرة.

سميرة عبد العزيز.. آخر الوجوه الفنية في مجلس الشيوخ

عام 2021، رافقت سميرة عبد العزيز زميلها يحيى الفخراني في مجلس الشيوخ. الفنانة التي ارتبط اسمها بالأدوار الإنسانية في الدراما، وجدت في البرلمان فرصة لخدمة القضايا المجتمعية.

أكدت عبد العزيز أن العضوية تكليف قبل أن تكون تشريفًا، وأن الفنان عليه مسؤولية كبرى لنقل صوت الناس.