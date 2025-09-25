الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المتوسطي الطويل، ضمن فعاليات الدورة الحادية والأربعين، المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل.

مهرجان الإسكندرية السينمائي يعلن لجنة تحكيم وأفلام مسابقة الفيلم المتوسطي الطويل في دورته الـ41

يرأس لجنة التحكيم المنتج العالمي تشارل سيبيتا، وتضم في عضويتها كلًا من الناقد المغربي أحمد الحسني، النجمة الإسبانية مرسيدس أورتيغا، السيناريست والروائي المصري ناصر عبد الرحمن، المخرج اليوناني مايكل هبيشس، والنجمة السورية سوزان نجم الدين.

كما كشفت إدارة المهرجان عن قائمة الأفلام المشاركة في المسابقة، والتي تضم عشرة أفلام من دول عربية وأوروبية متنوعة، من بينها:

الحي (2024) إنتاج تونسي فرنسي،

ممثلة ثانوية (2024) من إسبانيا،

حيث الحب لا يوجد ظلام (2024) من فرنسا،

ما وراء الابتسامة (2025) من كرواتيا والولايات المتحدة،

كارتابيستا كرنفال فانو (2025) من إيطاليا،

المنبر (2025) إنتاج مصري سعودي،

العربة اليدوية (2025) من مصر والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة،

تشتيت (2025) من قبرص،

قطرة ماء (2024) من ألبانيا،

لبس (2025) من المغرب.

وأكدت إدارة المهرجان أن المسابقة تُعد من أبرز فعاليات هذه الدورة، وتهدف إلى تسليط الضوء على أحدث الإنتاجات السينمائية في منطقة البحر المتوسط، وتعزيز التبادل الثقافي والفني بين دوله.

المهرجان يُقام تحت رعاية وزير الثقافة د. أحمد فؤاد هنو، ومحافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن.