"سوسن بدر أيقونة السينما والدراما.. حضور خالد رغم السنين"

القاهرة - محمد ابراهيم - في مثل هذا اليوم، 25 سبتمبر، تحتفل النجمة الكبيرة سوسن بدر بعيد ميلادها، لتتجدد الإشادة بمسيرتها الحافلة وأسلوبها المتفرد الذي منحها مكانة خاصة في قلوب محبيها، تميّزت سوسن بدر عبر سنوات مشوارها الفني بإطلالة استثنائية تمزج بين الأصالة والحداثة، فملامحها الشرقية المميزة جعلتها تجسد صورة المرأة المصرية في أبهى صورها، بينما حضورها القوي على الشاشة منحها القدرة على خطف الأنظار في كل دور تؤديه، مهما كان حجمه.

حياة سوسن بدر واول نجاحاتها

سمها الحقيقي سوزان أحمد بدر الدين أبو طالب، من مواليد 1 أبريل 1957، بمحافظة القاهرة، حصلت على الثانوية العامة ثم التحقت بكلية العلوم، ولكن سرعان ما تركتها لتلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت سوسن العمل في السينما، بفيلم «رجل اسمه عباس» عام 1978، ثم بالفيلم البريطاني (موت أميرة)، من إخراج توماس أنطوني عام 1980، وهو الفيلم الذي أثار ضجة عالمية كبيرة، بعد عرضه الأول في بريطانيا، في عام 1980 شاركت في فيلم «موت أميرة» وقامت بشخصية الأميرة السعودية مشاعل بنت فهد آل سعود.

لقب نفرتيتي السينما المصرية

لفبت بـ «نفرتيتي السينما المصرية» بسبب جمالها الحقيقي الذي يحمل سمات الحضارة المصرية القديمة، فبملامحها الشرقية المميزة وأسلوبها الراقي، استطاعت أن تقدم صورة حية للمرأة المصرية المعتزة بجذورها، وأن تكون رمزًا للجمال الهادئ الذي لا يتأثر بالزمن ولا يخضع لتقلبات الموضة.

مسيرة فنية متنوعة

شاركت سوسن بدر في عشرات الأعمال السينمائية والتلفزيونية التي رسخت مكانتها كواحدة من أهم نجمات جيلها، تألقت في أفلام خالدة مثل: «رجل اسمه عباس»، «حبيبي دائمًا»، «سلام يا صاحبي»، «شمس الزناتي»، «الأبواب المغلقة»، «الوتر»، «الفرح»، «مش أنا»، و«الكنز»، أما في الدراما التلفزيونية، فقدمت أدوارًا مؤثرة في مسلسلات شكلت علامات فارقة مثل: «أحلام الفتى الطائر»، «هي والمستحيل»، «لا إله إلا الله»، «العطار والسبع بنات»، «عايزة أتجوز»، «الرحايا»، «كيد الحموات»، «أبو العروسة»، وأخيرًا «أم الدنيا».