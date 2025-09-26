قناة دوت الخليج الجزائرية تُعلن عن تردد جديد

أحمد جودة - القاهرة - تردد جديد يُعلن عن الجزء السابع لمسلسل تركي شهير علي قناة دوت الخليج الجزائرية

ما لا تعرفه عن قناة دوت الخليج الجزائرية

تُعد قناة دوت الخليج الجزائرية من القنوات التي ذاع صيتها في الوطن العربي، بعد أن جمع محتوي القناة بين البرامج الدينية،والثقافية، والإجتماعية، كما أنها أيضًا تعرض العديد من المسلسلات التُركية ذات القاعدة الجماهيرية من جميع أنحاء العالم، مما جعلها ذات أهمية كُبري دونًا عن غيرها من القنوات.

قناة دوت الخليج الجزائرية

ما تعرضه قناة دوت الخليج الجزائرية

عرض مسلسلات تركيه تاريخية وبجودة عالية.

محتوي متنوع بين الترفيهي والديني.

سهولة استقبال التردد.

تقديم برامج تُناسب جميع الأعمار.

مسلسل « المؤسس عثمان »

تردد قناة دوت الخليج الجزائرية

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 12034

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

شعار قناة دوت الخليج الجزائرية

كيفية تنزيل قناة دوت الخليج الجزائرية علي تلفازك

أولًا: قُم بالدخول إلي قائمة الإعدادات بعد النقر علي زر menu من جهاز التحكم.

ثانيًا: عَليك اختيار إضافة تردد جديد واملأ بيانات التردد المذكورة أعلاه بدقة، وسيتم البحث عن القناة،وبعد الانتهاء من البحث،ستصبح القناة علي جهازك ؛ كي تشاهدها كيفما تشاء.

متي سيتم عرض الموسم السابع من مسلسل المؤسس عثمان؟

ومن الجدير بالذكر أن المسلسل التركي الشهير « المؤسس عثمان » يُعرض علي هذه القناة، وهو مسلسل يتناول مسيرة عثمان بن أرطغرل، وكيف أسس الدولة العثمانية.

يُعرض المسلسل مساء الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة بتوقيت الجزائر، والعاشرة بتوقيت السعودية وقطر، وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءً في الإمارات.