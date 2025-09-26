نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد قناة دوت الخليج الجزائرية 2025.. تابع الموسم السابع من المؤسس عثمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - المؤسس عثمان بجودة hd علي دوت الخليج الجزائرية الجديدة

تستمر قناة دوت الخليج الجزائرية في تعزيز مكانتها بين أبرز القنوات الفضائية في الوطن العربي، بعدما أصبحت الوجهة المفضلة لعشاق الدراما التركية التاريخية، وعلى رأسها مسلسل المؤسس عثمان الذي يحظى بمتابعة واسعة. القناة لا تقتصر على الدراما فحسب، بل تقدم مزيجًا ثريًا من البرامج الدينية والثقافية والاجتماعية، ما جعلها خيارًا أسريًا مميزًا.

لماذا قناة دوت الخليج الجزائرية؟

تتميز دوت الخليج الفضائية بأنها من أهم القنوات في الوطن العربي لعدة أسباب منها:

1- أنها مجانية البث عبر الأقمار الصناعية دون أي تشفير

2- تقدم محتوى شامل يجمع بين الثقافة والترفيه والدين.

3- تعرض مسلسلات تركية بجودة عالية وترجمة دقيقة.

4- تنشئ برامج تناسب جميع أفراد العائلة.

5- تتميز بسهولة استقبالها في مختلف الدول العربية.

تردد قناة دوت الخليج 2025..تعرف علي التردد الجديد الجزائرية

التردد الجديد دوت الخليج الجزائرية

1-القمر الصناعي: نايل سات

2-التردد: 12034

3-معدل الترميز: 27500

4-معامل تصحيح الخطأ: 5/6

5-الاستقطاب: أفقي (H)

طريقة تنزيل القناة..أهم الخطوات لتنزيل دوت الخليج الجديدة

طريقة تنزيل دوت الخليج الجديدة

1-الدخول إلي قائمة الإعدادات

2-اختيار إضافة تردد جديد

3-إدخال التردد ومعامل التصحيح والاستقطاب ومعدل الترميز

4-بعد البحث تظهر القناة،قم بحفظها ومتابعة برامجها

موعد عرض المؤسس عثمان الموسم السابع..

يعرض المؤسس عثمان علي دوت الخليج الجزائرية يوم الخميس من كل أسبوع الساعة التاسعة مساءاً بتوقيت الجزائر،والعاشرة مساءاً بتوقيت قطر والسعودية،والحادية عشر مساءاً بتوقيت الإمارات