نجوم الفن في زيارة فنية لصالح موتلو شن سفير تركيا بمصر وظهور مميز للنجمة صفية العمري

القاهرة - محمد ابراهيم - شهد منزل السفير التركي بالقاهرة، السفير صالح موتلو شن وحرمه، لقاءً فنيًا خاصًا جمع نخبة من نجوم الفن المصري والعربي، وذلك في أجواء ودية احتفت بقوة وثراء الفن المصري.

حضر اللقاء عدد من الفنانين، من بينهم النجمة صفية العمري، بشرى، محمد علي رزق، حمزة العيلي، هاجر الشرنوبي، ورشا بن معاوية، والحسن عادل إلى جانب الإعلامية يارا أحمد.

وخلال اللقاء، أشاد السفير التركي صالح موتلو شن بالفن المصري، مؤكدًا أن مصر ستظل دائمًا مركز الثقافة والفن العربي، ومعبرًا عن شغفه الكبير بالفن المصري وما يحمله من رسالة إنسانية وحضارية.

كما تحدثت الفنانة بشرى عن مكانة الفن المصري وريادته وأهمية الأعمال المصرية عربيًا ودوليًا، فيما كشفت الفنانة إنجي وجدان عن تفاصيل فيلمها الجديد الذي يجمع بين مصر والسعودية وتركيا في تجربة فنية مشتركة تعكس قوة التعاون الفني.