إيهاب توفيق يلتقي جمهوره في أستراليا بحفلين غنائيين

يستعد النجم إيهاب توفيق للقاء جمهوره في أستراليا من خلال جولة غنائية تتضمن حفلين مميزين، الأول يوم 29 نوفمبر المقبل بمدينة ملبورن عاصمة ولاية فيكتوريا، والثاني يوم 6 ديسمبر في مدينة فيرمونت، ومن المقرر أن يشدو إيهاب خلال جولته بمجموعة من أشهر أغانيه الرومانسية التي ما دام ارتبط بها جمهوره على مدار مشواره الفني.





نجاح جماهيري في مهرجان القلعة

وكان إيهاب توفيق قد أحيا مؤخرًا حفلًا ناجحًا ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ33، حيث رفع الحفل شعار “كامل العدد”.

وقدم باقة كبيرة من أجمل أغانيه التي رددها معه الجمهور بحماس، ومنها: على كيفك ميل، حد شافنا، يا سلام، تترجى فيا، والسهرة جامدة.

مفاجأة غنائية مع كنزي

وشهد الحفل مفاجأة مميزة، إذ صعدت المطربة كنزي لمشاركة إيهاب الغناء على المسرح، وقدما معًا أغنية الله عليك يا سيدي وسط تفاعل ورقص الحضور.

تفاعل كبير ورسالة محبة للجمهور

كما أمتع إيهاب جمهوره بعدد آخر من أشهر أغانيه مثل: بحبك يا أسمراني، هدى القمر، ملهمش في الطيب، ويا أحلى منهم.

وعبّر عن سعادته بلقاء جمهوره في القلعة قائلًا: “وحشتوني.. منورين يا جمهوري الجميل، منورين القلعة”.